Двое россиян примут участие в турнире UFC на "бойцовском острове"

Российские бойцы ММА Аскар Аскаров и Рустам Хабилов проведут бои на турнире UFC, который пройдет 18 июля.

Турнир UFC Fight Night состоится на так называемом "бойцовском острове", который, по задумке главы организации Даны Уайта, был специально арендован на время пандемии коронавируса для проведения боев. При этом точное местоположение этого острова остается неизвестным.

"Менеджеры мне позвонили и сказали, что UFC предложил бой 18 июля на острове. Я дал согласие, полностью готов. UFC уведомил, что определят моего соперника", - сказал Рустам Хабилов ТАСС.

Вторым представителем России будет Аскар Аскаров, о чьем поединке с бразильцем Алешандре Пантожей было сообщено ранее.

Хабилов, которому 33 года, провел 28 поединков в ММА и выиграл 24, потерпев 4 поражения. Аскаров провел 12 боев и пока не имеет ни одного поражения - 11 побед и одна ничья.