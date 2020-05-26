Что не хватает российскому АПК, чтобы не отставать от зарубежных конкурентов, "РГ" рассказала завотделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Наталия Карлова.

Что нужно, чтобы российский АПК и дальше быстро рос?

Наталия Карлова: Экспорт для нас сейчас очень важен, потому что по некоторым видам продукции мы достигли практически 100-процентной самообеспеченности, и возникает вопрос о перепроизводстве. Это прежде всего мясо птицы, свинина, сахар. Ослабление рубля создало возможности для повышения ценовой конкурентоспособности российского экспорта. Однако растущие издержки в связи с увеличением стоимости импортных ресурсов в АПК, а также падение мировых цен на продовольствие нивелируют положительный эффект от девальвации рубля для экспорта российской продовольственной продукции. Критическая зависимость от зарубежных технологий и средств производства и технологическое отставание отечественного сельского хозяйства говорят о необходимости перехода на инновационную модель развития в аграрном секторе. Решение этой задачи осуществимо лишь в долгосрочном плане. Поэтому внимание к ней необходимо уже сейчас. Иначе через несколько лет российское сельское хозяйство рискует остаться на задворках мирового АПК, который все больше зависит от технологий устойчивого повышения продуктивности.

Как выглядят российские агрокомпании на фоне зарубежных конкурентов?

Наталия Карлова: Отдельные ведущие российские хозяйства догоняют по уровню производительности своих зарубежных конкурентов и даже могут с ними конкурировать. Как правило, это крупные холдинги, которые имеют лучший доступ к финансовым ресурсам, инвестируют в инновации и человеческий капитал. Но и они встречаются с барьерами для инновационной трансформации в АПК. Но если мы посмотрим на степень внедрения инноваций по сектору в целом, то увидим, что она невысокая. Основная часть компаний в секторе в лучшем случае озабочена оптимизацией издержек производства. А их инвестиции в основном направлены на модернизацию или замену существующего капитала. Это дает возможность поддерживать конкурентоспособность на одном и том же уровне, однако несет риски быстрого отставания от конкурентов из-за недостатка внимания к интенсивным факторам роста - инновациям и человеческому капиталу.

Падение мировых цен на еду и удорожание импортных ресурсов сводят к нулю положительный эффект от девальвации рубля

Насколько обоснованы жалобы бизнеса на недостаток поддержки?

Наталия Карлова: Например, яичные птицефабрики даже с самыми высокими объемами производства не соответствуют по объемам выручки критериям системообразующих предприятий в животноводстве, так как не могут конкурировать по цене с производителями мяса (цены на яйца ниже цен на мясо). При этом сохранение таких предприятий важно для отрасли и отдельных регионов.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то здесь нужны не столько меры по поддержке конкретных компаний, сколько упор на развитие общих условий производства: инфраструктуры, страхования, аграрной науки и образования, трансферта технологий, контроля качества и безопасности продукции.