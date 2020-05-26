Эксперты озвучили сроки первого пуска "Посейдона"

Первый пуск беспилотного подводного аппарата "Посейдон" запланирован на нынешнюю осень. Его проведут с борта атомной подводной лодки "Белгород".

"В собранном виде "Посейдона" еще нет, поэтому испытания сейчас проходят отдельные агрегаты", - со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса пишет РИА Новости.

Одновременно продолжаются испытания подлодки "Белгород", которая является экспериментальной для беспилотников "Посейдон". Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года на заводе "Севмаш" в Северодвинске. Военно-морскому флоту "Белгород" планируют передать в сентябре нынешнего года. О разработке "Посейдона" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году.