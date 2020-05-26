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26.05.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Эксперты Роскачества рассказали о главных уроках "удаленки"

Текст: Иван Черноусов
По мнению экспертов Роскачества, пандемия коронавируса спровоцировала колоссальное повышение спроса на технологические услуги. Организация с уверенностью прогнозирует, что зарекомендовавшие себя во время самоизоляции онлайн-практики рабочей, социальной и досуговой деятельности закрепятся в повседневной жизни и после того, как закончится карантин, и все, счастливые, займутся привычными офлайн-делами. Центр цифровой экспертизы Роскачества подводит итоги и рассказывает о самых ярких онлайн-практиках в нескольких областях.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

В Роскачестве отмечают, что новым трендом стала работа из дома. Несмотря на свое почти двадцатилетнее существование, удаленная работа до самого последнего "предкарантинного" времени всеми, кроме некоторых сегментов IT и фриланса, а также людей некоторых творческих профессий, воспринималась как некий резервный вариант привычной офисной деятельности. На практике оказалось, что даже и обычный офис с относительной легкостью переносит переход в удаленный режим, а видеосовещания в Zoom или Skype вполне заменяют, а местами и превосходят по эффективности привычные встречи.

Фото: iStock
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В ведомстве отметили, что сервисы доставки также стали очень популярными. Большинство российских интернет-пользователей (67%) за время самоизоляции совершали покупки онлайн, а каждый четвертый (26%) заказывал доставку продуктов питания на дом. Таковы результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в апреле 2020 года.

Еще одним трендом стала телемедицина. "Удаленная медицина, высокотехнологичная медицина (например, с использованием нейросетей) и мобильная медицина соединились воедино в период пандемии для помощи и врачам, и больным. Так, дистанционная предварительная диагностика (а также мобильная диагностика по косвенным признакам) COVID-19 стала важным фактором, который позволяет людям, испытывающим симптомы средней интенсивности, не посещать врача и получать помощь удаленно", - говорится в заявлении организации.

В Роскачестве считают, что пандемия изменит отношение к новостям: "Fake news" перестали быть оценочным суждением, теперь это строгая переменная на базе многих параметров, ориентируясь на значение которой нейросетевые алгоритмы соцсетей будут наделять или лишать определенные информационные сообщения статуса "fake news", - объясняют свою позицию эксперты.

Экономика Работа Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Роскачество Пандемия коронавируса COVID-19

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