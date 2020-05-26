Эксперты ТПП РФ призвали банки обеспечить бизнес "длинными" деньгами

В следующий понедельник, 1 июня правительство РФ должно представить на рассмотрение президента страны общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ. Привлечение предпринимателей к этой работе вполне оправдано: многие отрасли сильно пострадали от "нашествия" COVID-19, и кому, как не им, виднее, в какой поддержке они нуждаются? По словам главы Торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина, с начала пандемии только ТПП РФ направила в кабмин четыре пакета предложений по спасению экономики, один из которых создан в соавторстве с коллегами из РСПП, ОПОРЫ России и "Деловой России".

О некоторых путях вывода экономики из кризиса эксперты палаты рассказали на онлайн-конференции, прошедшей в МИА "Россия сегодня" накануне Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Комплекс мер, предложенный ТПП РФ, сообщил Сергей Катырин, подразделяется на несколько категорий: "Налогообложение", "Кредитование и лизинг", "Таможенное регулирование", "ВЭД и экспорт", "Административная реформа", "Трудовая миграция", "Цифровая экономика" и т.д. Всего 145 пунктов. Основной упор - на совершенствование нормативной базы, избавление бизнеса от излишних бюрократических процедур, упрощение доступа к финансовым ресурсам. "Мы также готовы помогать правительству работать над реализацией этих предложений", - подчеркнул Сергей Катырин.

"РГ" поинтересовалась у главы ТПП РФ, какие формы бизнеса и в каких отраслях больше всего нуждаются в поддержке государства?

"Я категорически против деления бизнеса по отраслям, - ответил Сергей Катырин, - потому что в современном мире все очень взаимосвязано. Вот взять турфирмы, спрос на услуги которых упал практически до нуля. Но как следствие пострадал и гостиничный бизнес, и логистика, и компании, снабжающие отели продуктами, химчистки, прачечные и так далее. Такие цепочки пострадавших можно составить по любому направлению предпринимательства. Поэтому мы считаем, что главным критерием должно стать падение выручки: если оно более 50 процентов, то предприятие должно иметь право воспользоваться всеми мерами поддержки, которые правительством провозглашены. И, конечно, в первую очередь в их число попадут ИП, микро- и малый бизнес, потому что у них нет такой "подушки безопасности", которую может позволить себе бизнес крупный".

Хочется надеяться, что глава ТПП РФ, конечно, имел в виду бизнес созидающий. Наверное, многих возмутила позиция представителей шоу-бизнеса, кричащих на каждом углу о своем бедственном положении и о том, что артисты чуть ли не голодают. Да, драть горло в ресторане перед пьяной публикой - это тоже бизнес, и выручка там упала до нуля. Но что-то сомнительно, что государство должно и будет помогать таким "страдальцам".

А еще бытует мнение, что торговля во все времена жила неплохо и что жирует она и сейчас, в период пандемии. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин этот миф развеял: в сфере торговой недвижимости второй месяц подряд наблюдается катастрофическое снижение выручки, доходящее до 80-90 процентов. Арендаторам нечем платить за помещения, при этом тупо закрыть торговую точку невозможно: системы пожарной и других видов сигнализации, системы видеонаблюдения должны работать, потому что рядом, допустим, действует продуктовая лавка. Торговая недвижимость, считает эксперт, обязательно должна войти в перечень пострадавших отраслей. В числе мер, способствующих подъему бизнес-активности, Александр Каньшин считает первым номером доступность кредитных ресурсов вкупе с увеличением срока кредитования. В идеале, уверен он, предприниматель должен иметь возможность взять средства под 3-4 процента годовых на 10-12 лет. Велика и налоговая нагрузка: переход с балансовой стоимости на кадастровую при исчислении базы налога на имущество увеличило последний в пять раз с 2016 года. При этом потребительский спрос последние пять лет устойчиво падал, вслед за доходами населения. С прошлого года вырос НДС. ТПП РФ предлагает вернуть прежнюю ставку НДС 18 процентов, установить для бизнеса налоговые каникулы до конца января 2021 года, после чего установить мораторий на повышение налогов на землю и имущество на несколько лет - этого времени должно хватить, чтобы бизнес "оклемался". Всего в разделе "налогообложение" 25 мер поддержки.

На вопрос "РГ", насколько силен тренд на развитие онлайн-торговли, и не отнимает ли она хлеб у офлайн-магазинов, эксперт ответил: "Дистанционная торговля приносит предпринимателям сейчас до 15-20 процентов выручки. Зачастую товар, купленный по интернету, оказывается дешевле, и это тоже привлекает клиентов. Но, на мой взгляд, онлайн-торговля никогда не сможет заменить традиционный шопинг с точки зрения отдыха и антидепрессивного проведения времени".

Председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов отметил как несомненное достижение ретейла, что с введением ограничительным мер население России не столкнулось с пустыми полками магазинов, в отличие от некоторых западных стран. Перебои с гречкой и туалетной бумагой были вызваны не их отсутствием на складах сетевых магазинов, а неувязками в цепочках поставок, проблемами у контрагентов и т.д. Но торговля смогла быстро мобилизоваться и исправить положение, также не допустив серьезного роста цен на продукты питания из основного списка. Тем не менее эксперт отметил, что ритейл тоже в числе пострадавших. Так, в непродуктовом сегменте выручка снизилась на 40 процентов, в пищевом - на 33 процента. И еще долгое время у предпринимателей текущие затраты будут превышать доходы. С мерами, предложенными палатой, ретейлеры согласны, главное - свободный доступ к дешевым и длинным деньгам. И конечно, желательно, чтобы не предприниматель бегал за банком, а банки конкурировали за предпринимателя.

Что касается основных уроков, вынесенных бизнесом из эпохи пандемии, то их, по мнению Сергея Катырина, несколько. Но главных два. Жить надо с запасом и на всякий пожарный иметь финансовую подушку безопасности, которая поможет продержаться на плаву какое-то время. И больше внимания уделять цифровизации: как показала практика, не все компании оказались готовы к работе на удаленке.