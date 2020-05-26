Forbes: За время пандемии российские миллиардеры стали богаче на $62 млрд

За время пандемии коронавируса совокупное состояние российских миллиардеров из списка Forbes выросло на 62 миллиарда долларов, отмечают в журнале. Эта цифра достигла 454 миллиардов.

По расчетам аналитиков журнала, наибольшего роста достигли активы главы горно-металлургической компании "Норникель" Владимира Потанина, увеличившиеся с $19,7 млрд до $26,1 млрд.

С $17,1 миллиарда до $22,5 миллиарда выросло состояние главы "Новатэка" Леонида Михельсона. На три миллиарда, до 21 млрд долларов, выросло состояние председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК Владимира Лисина.

Отмечается, что за это время число российских долларовых миллиардеров увеличилось с 99 до 101 человека.