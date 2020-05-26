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26.05.2020 17:12
Рубрика: Общество

Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца

Текст: Денис Передельский
Фото: European Space Agency Фото: European Space Agency
Фото: European Space Agency

Европейское космическое агентство ESA обнародовало новое исследование, основанное на данных космического телескопа Gaia. Оно впервые показывает, что катастрофическое влияние карликовой галактики Стрельца на Млечный Путь могло посодействовать формированию Солнечной системы и зарождению жизни на Земле.

Работа опубликована в журнале Nature Astronomy, а коротко о ней рассказывается на сайте ESA. Ученые и раньше знали, что карликовая галактика Стрельца, открытая только в 1990-х годах, оказала влияние на наш Млечный Путь.

Фото: Roy Gal, University of Hawaii at Manoa
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За свою историю она не раз пробивалась сквозь внешний диск Млечного Пути и оказывала влияние на движение его звезд. В новом исследовании доказывается, что космическая рябь, вызванная этими столкновениями, похоже, была более крупной, чем считалось, и провоцировала периоды активного звездообразования.

Один из таких периодов совпадает со временем образования Солнца около 4,7 миллиарда лет назад. Это означает, что само формирование Солнечной системы и последующее возникновение жизни на Земле может быть следствием столкновения Млечного Пути и Стрельца. Исследователи изучили светимость, расстояния и цвета звезд вокруг Солнца в радиусе 6500 световых лет и сравнили полученные данные с предсказаниями известных моделей звездной эволюции.

"Эти модели показывают, что галактика Стрельца сталкивалась с Млечным Путем три раза - сначала около пяти или шести миллиардов лет назад, затем около двух миллиардов лет назад и, наконец, около одного миллиарда лет назад, - говорит ведущий автор работы Томас Руис-Лара из Института астрофизики Канарских островов (Испания). - Когда мы изучили данные Gaia о Млечном Пути, то обнаружили в его истории три периода повышенного звездообразования".

По его словам, своего пика этот процесс достигал около 5,7 миллиарда лет назад, порядка 1,9 миллиарда лет назад и около одного миллиарда лет назад. То есть это соответствует времени, когда, как считается, Стрелец проходил через диск Млечного пути.

Фото: iStock
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Исследователи считают, что наша галактика поначалу была довольно спокойной. Однако галактика Стрельца нарушала существующий в ней баланс, заставляя весь ранее неподвижный газ и пыль прийти в движение, что внешне напоминало рябь на воде.

В некоторых областях Млечного Пути эта рябь создавала повышенные концентрации пыли и газа, в то время как в других регионах концентрация снижалась. Высокая плотность материала способствовала активному образованию новых звезд.

"Похоже, что Стрелец не только сформировал структуру и повлиял на динамику движения звезд в Млечном Пути, но и привел к созданию самого Млечного Пути в его нынешнем виде, - говорит соавтор исследования Карме Галларт. - Вероятно, значительная часть звездной массы Млечного Пути была сформирована из-за взаимодействия со Стрельцом и не могла бы возникнуть по другой причине".

Астрофизики пришли к выводу, что Солнца и окружающих его планет, скорее всего, не существовало бы, если бы карликовая галактика не попала в "гравитационную ловушку" Млечного Пути. Причем наше светило, видимо, сформировалось в период первого из трех столкновений.

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