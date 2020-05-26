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26.05.2020 10:38
Рубрика: Культура

Героини сериала "Психологини" перешли на самоизоляцию

Текст: Сусанна Альперина

Профессия психолога - одна из самых востребованных в наши непростые времена. И, конечно же, если бы этим не воспользовались создатели популярного сериала "Психологини", два сезона которого вышли на канале СТС и в интернете, они были бы неправы.

Фото: Видеосервис START
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Но авторы прочувствовали время, и вот уже 28 мая на онлайн-сервисе more.tv состоится премьера специального выпуска "Психологини на карантине". Героини популярного сериала - Таня, Алина и Вика в исполнении Анастасии Паниной, Анны Старшенбаум и Софьи Каштановой - как и весь мир, оказываются на самоизоляции, но не отчаиваются и продолжают строить отношения, дружить, заниматься спортом и ходить на свидания онлайн. Проект будет доступен для просмотра бесплатно.

Зрители смогут прочувствовать, что героини сериала - его знакомые - ведь спецвыпуск полностью снимался и монтировался через Zoom. Съемочная группа давала артистам четкие технические и организационные задания через мессенджеры. Причем настройками камеры и света для Анастасии Паниной занималась ее дочь Саша. Актеры высылали видео, которые группа также монтировала в режиме онлайн.

Несмотря на режим самоизоляции, у съемочного процесса получилась достаточно широкая география. Так, дебютант "Психологинь" Дмитрий Енин записывал видео, находясь в родном Санкт-Петербурге, а Алексей Дьячков, который сыграл роль фитнес-тренера - в Таганроге. Кстати, Дьячков и сам когда-то реально работал тренером в фитнес-клубе. "Психологини на карантине", как и оригинальный сериал, создавались компаниями и Art Pictures Vision и Black Box Production. Продюсеры сериала - Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Дмитрий Табарчук, Константин Маньковский, Павел Сарычев, Андрей Мухортов, Дмитрий Зверьков. Режиссер-постановщик: Михаил Морсков.

Фото: предоставлено more.tv
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"Карантин - такое событие, которое вносит изменения в жизни каждого, включая киногероев. И мы решили показать, что будет с "Психологинями", когда они окажутся на карантине", - рассказали Константин Маньковский и Павел Сарычев.

"С помощью такого нестандартного и актуального специального выпуска мы вместе с продюсерами проекта решили протестировать потенциал его возможного продолжения. Таким образом, этот выпуск можно считать публичным пилотированием, поэтому будем следить за просмотрами и отзывами аудитории", - пообещал Денис Горшков, генеральный директор more.tv.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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