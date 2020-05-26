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26.05.2020 16:25
Рубрика: Власть

Глава МЧС рассказал о ситуации с паводками и лесными пожарами в России

Текст: Ксения Воронцова
Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и лесными пожарами в России.
Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

"Что касается паводка. В целом на территории России он проходит в соответствии с нашими прогнозными моделями и подходит к завершению", - доложил глава ведомства.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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По его словам, сложно проходил ледоход и паводок в Якутии, но "на сверхкритические параметры не вышли". Министр также выразил надежду, что ледоход в Якутии и в целом в России завершится в конце этой недели.

Кроме того, аномальная паводковая ситуация сложилась в Северо-Западном федеральном округе. Из-за большого количества осадков на территории Архангельской и Вологодской областей, в Республике Коми, а также в Ненецком автономном округе подтоплено 544 жилых дома, более 2 500 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог. Он отметил, что подтопления жилых домов не носят критического характера и, по прогнозам, в течение ближайших пяти дней обстановка должна стабилизироваться.

"Всего на 26 мая на территории России в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 1 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог", - сказал Зиничев. Отрезаны 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы, а жизнеобеспечение населения не нарушено.

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Говоря о лесных пожарах, глава МЧС отметил, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество очагов осталось почти тем же, а площади пожаров сократились на 30%. "С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров", - рассказал министр.

В четырех регионах России ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах - на всей территории Забайкальского края, в одном районе Республики Тыва, одном районе Республики Хакасия и одном районе Иркутской области. Еще в 49 регионах действует особый противопожарный режим.

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