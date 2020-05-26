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26.05.2020 13:57
Рубрика: Экономика

Глава Минэкономразвития рассказал о сроках восстановления экономики

Текст: Екатерина Петрова
В рамках трех пакетов антикризисной господдержки направлено более 3 трлн рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время онлайн-акции "Хотим работать!" в честь Дня российского предпринимательства.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам министра, начался процесс открытия экономики. Так, индекс закрытости экономики в России из-за ограничений в связи с пандемией начал снижаться и сейчас составил 19%. Для сравнения, в апреле этот показатель фиксировался на уровне 28% - такое количество рабочих мест так или иначе было подвергнуто ограничениям, сказал Решетников.

Фото: iStock
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"Если мы выполним все мероприятия (по восстановлению экономики. - Прим. "РГ"), у нас есть шанс к концу 2021 года выйти на ту базу в экономическом измерении, которую мы имели в первом квартале 2019 года", - заявил глава Минэкономразвития. После отмены ограничений бизнесу понадобится время на то, чтобы перестроиться на новые правила работы. "

Если мы хотим уйти в онлайн формат, к примеру, при подписании договоров, при заключении трудовых отношений, то нам предстоит еще много старых норм ликвидировать", - сказал Решетников.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Решетников заявил о начале восстановления экономики России

По оценке Центра стратегических разработок, вернуться к привычному ритму работы после выхода из режима ограничений в течение 3-4 недель смогут 14% организаций. Через 3-6 месяцев придет в себя половина российского бизнеса. По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Елены Дыбовой, особенно сложная ситуация у микробизнеса, у которого до пандемии не было накоплений и работа велась с оборотов.

По итогам 2020 года сильнее всего пострадают гостиничный бизнес и сфера общественного питания культура и спорт, оптовая и розничная торговля. Официально к числу наиболее пострадавших отнесены 11 отраслей экономики, 39 видов экономической деятельности. При этом поддержка требуется еще по 22 видам для восстановления работы.

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