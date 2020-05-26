Глава Минприроды РФ: Погода добавляет проблем в ситуации с паводками

Погода в некоторых регионах России добавляет проблем в ситуации с паводками. Об этом на совещании у президента Владимира Путина рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Погода немножко, конечно, добавляет проблем", - сообщил Кобылкин, добавив, что в Свердловской области были зоны со штормовым предупреждением.

Глава ведомства также отметил, что потоки ветра ушли дальше на Пермский край, но сила ветра стала меньше. Ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, град и ливневый дождь в Иркутской области и в Забайкалье, понижение температуры на 10-15 градусов, рассказал он.

"Ситуация под контролем, на мой взгляд, с проблемами должны справиться", - заключил министр.