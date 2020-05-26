ЕГЭ в этом году стартует по всей стране 29 июня с пробного экзамена. Нужно ли будет приходить в этот день выпускникам? Что будут тестировать организаторы? На вопросы "Российской газеты" в режиме онлайн ответил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Ахмедович, именно ваша служба будет проводить ЕГЭ по всей стране. Что такое пробный экзамен и зачем он нужен?

Анзор Музаев: Это пробный экзамен не для учеников, а для взрослых. Для организаторов, технических специалистов, медицинских работников. Если раньше они дежурили на экзаменах в медпункте, на случай, если к ним кто-то обратится, то сейчас медицинские работники будут измерять температуру учеников на входе, следить за тем, чтобы у всех организаторов были маски и защитные перчатки. Плюс - чтобы была проведена дезинфекция - не только помещений, но и дезинфекция рук всех участников ЕГЭ. Это новая реальность.

И мы никогда не сталкивались с необходимостью организовать дистанцию между участниками экзамена. Помните картинку во всех новостях прошлых лет - "начинается ЕГЭ"? Школа, линейка, стоят учителя с табличками, и очень много детей вокруг. Они все рядом, стоят группами, общаются. В этом году такого допустить нельзя. Нужно отработать механизм дистанцирования.

На самом деле процесс подготовки к ЕГЭ намного сложнее, чем кажется со стороны. Нужно организовать бесперебойную работу в пунктах проведения экзаменов, работу программного обеспечения, правильно распечатать материалы и раздать их. Чтобы не было никакой путаницы. Чтобы сотни тысяч ребят вовремя получили свои результаты.

В предыдущие годы, начиная с февраля и вплоть до старта ЕГЭ мы проводили по пять-шесть таких апробаций. В этом году была только одна - в январе. Другие тесты мы провести не успели.

Нас спрашивают: а почему нельзя этого сделать сейчас или в июне? Ответ очевиден: подавляющее большинство регионов еще сохраняют режим самоизоляции.

Мы максимально не хотим сейчас выводить учителей в школы, вплоть до момента начала проведения ЕГЭ. Чтобы с этой пандемией в конце концов покончить раз и навсегда, чтобы ЕГЭ не стал источником новой вспышки.

Мы проводили совещание с министерством просвещения, министерством науки и высшего образования, с Российским союзом ректоров, с Роспотребнадзором. Есть общее понимание - провести пробный экзамен для всех взрослых. Для тех, кто отвечает за безопасность и комфортность проведения ЕГЭ, за здоровье ребят.

Справка "РГ"

Сейчас проект расписания ЕГЭ выглядит так: 29 июня и 30 июня - пробные экзамены; 3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике; 6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку; 10 июля - по профильной математике; 13 июля - по истории и физике; 16 июля - по обществознанию и химии; 20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни -24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам; 5 августа - ЕГЭ по русскому языку; 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам; 8 августа - резервный день по всем предметам.