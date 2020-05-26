Новости

Жарившие сосиски на Вечном огне петербуржцы объяснили свой поступок 18:55
Взявший бронзу на ОИ в Сочи российский лыжник будет выступать за Швейцарию 18:41
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп 18:36
Двух жителей Кубани осудили за киднеппинг 18:35
Джоан Роулинг опубликует новую детскую сказку 18:20
В Сочи дрессировщицу Екатерину Запашную обвинили в краже собаки 18:20
Двух жителей Удмуртии задержали за покушении на таксиста 18:06
В комитете ГД поддержали идею сократить срок моратория на пени за ЖКУ 18:01
Российские Toyota отправятся в Армению 18:01
Как должен был выглядеть Тор в представлении древних скандинавов 17:54
"Аэрофлот" запустил выдачу электронных ваучеров в тестовом режиме 17:47
В Севастополе разрешат бронирование отелей после 15 июня 17:45
Депутат Госдумы Кузьмин сообщил о выявлении коронавируса 17:38
Почему мастера традиционных боевых искусств проигрывают в схватках 17:37
В Севастополе с 1 июня откроют летние площадки и кафе 17:33
В Минске объективно оценили эффективность реализации госпрограмм 17:30
Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом 17:23
На Кубани проверят полицейских, оставивших детей задержанного на улице 17:22
Археологи признали древнее сокровище "загадкой, которую не решить" 17:22
Колин Фаррелл показан в образе злодея Пингвина из нового "Бэтмена" 17:20
В Свердловской области произошла вспышка COVID-19 в воинской части 17:17
Установлен новый рекорд скорости интернета 17:16
Путин поддержал планы главы Брянской области участвовать в выборах 17:14
Астрофизики: Земля обязана жизнью галактике Стрельца 17:12
Тизер: объявлена дата выхода финального сезона сериала "Тьма" 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 18:20
Рубрика: Общество

Расписание ЕГЭ

Анзор Музаев - о том, как вся страна будет сдавать экзамены
Текст: Ксения Колесникова
ЕГЭ в этом году стартует по всей стране 29 июня с пробного экзамена. Нужно ли будет приходить в этот день выпускникам? Что будут тестировать организаторы? На вопросы "Российской газеты" в режиме онлайн ответил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Ахмедович, именно ваша служба будет проводить ЕГЭ по всей стране. Что такое пробный экзамен и зачем он нужен?

Анзор Музаев: Это пробный экзамен не для учеников, а для взрослых. Для организаторов, технических специалистов, медицинских работников. Если раньше они дежурили на экзаменах в медпункте, на случай, если к ним кто-то обратится, то сейчас медицинские работники будут измерять температуру учеников на входе, следить за тем, чтобы у всех организаторов были маски и защитные перчатки. Плюс - чтобы была проведена дезинфекция - не только помещений, но и дезинфекция рук всех участников ЕГЭ. Это новая реальность.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
Сергей Кравцов - о ЕГЭ и безопасности в летних лагерях

И мы никогда не сталкивались с необходимостью организовать дистанцию между участниками экзамена. Помните картинку во всех новостях прошлых лет - "начинается ЕГЭ"? Школа, линейка, стоят учителя с табличками, и очень много детей вокруг. Они все рядом, стоят группами, общаются. В этом году такого допустить нельзя. Нужно отработать механизм дистанцирования.

На самом деле процесс подготовки к ЕГЭ намного сложнее, чем кажется со стороны. Нужно организовать бесперебойную работу в пунктах проведения экзаменов, работу программного обеспечения, правильно распечатать материалы и раздать их. Чтобы не было никакой путаницы. Чтобы сотни тысяч ребят вовремя получили свои результаты.

В предыдущие годы, начиная с февраля и вплоть до старта ЕГЭ мы проводили по пять-шесть таких апробаций. В этом году была только одна - в январе. Другие тесты мы провести не успели.

Нас спрашивают: а почему нельзя этого сделать сейчас или в июне? Ответ очевиден: подавляющее большинство регионов еще сохраняют режим самоизоляции.

Мы максимально не хотим сейчас выводить учителей в школы, вплоть до момента начала проведения ЕГЭ. Чтобы с этой пандемией в конце концов покончить раз и навсегда, чтобы ЕГЭ не стал источником новой вспышки.

Мы проводили совещание с министерством просвещения, министерством науки и высшего образования, с Российским союзом ректоров, с Роспотребнадзором. Есть общее понимание - провести пробный экзамен для всех взрослых. Для тех, кто отвечает за безопасность и комфортность проведения ЕГЭ, за здоровье ребят.

Справка "РГ"

Сейчас проект расписания ЕГЭ выглядит так: 29 июня и 30 июня - пробные экзамены; 3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике; 6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку; 10 июля - по профильной математике; 13 июля - по истории и физике; 16 июля - по обществознанию и химии; 20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам; 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Резервные дни -24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы: 3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам; 5 августа - ЕГЭ по русскому языку; 7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам; 8 августа - резервный день по всем предметам.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор ЕГЭ в России Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуме оценили решение о проведении Парада Победы 24 июня
Путин: Пик коронавируса в России пройден
В России повысят накопительную пенсию
Транзит российского газа через Польшу остановлен
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ