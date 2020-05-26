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26.05.2020 19:00
Рубрика: Общество

H2O - друг и враг

Грозит ли нам новый Тулун в этом году
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Сколько регионов остается подтопленными сейчас и хватит ли воды населению и АПК летом, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Люди покупают землю и строят дома у большой воды, не задумываясь о том, что реки могут представлять огромную опасность. Фото: МЧС России по Пермскому краю / ТАСС Люди покупают землю и строят дома у большой воды, не задумываясь о том, что реки могут представлять огромную опасность. Фото: МЧС России по Пермскому краю / ТАСС
Люди покупают землю и строят дома у большой воды, не задумываясь о том, что реки могут представлять огромную опасность. Фото: МЧС России по Пермскому краю / ТАСС

Дмитрий Михайлович, как избежать нового Тулуна?

Дмитрий Кириллов: Все города обращены лицом к рекам. Если в городе есть кремль, он всегда на берегу реки, мы тянемся к воде и от этого страдаем. Очень часто хозяйственное освоение территорий идет без учета природных зон затопления. Для того чтобы предотвратить угрозу жизни людей во время наводнений, правительство приняло постановление о зонах затопления и подтопления. Росводресурсы устанавливают их на основании предложений региональных и местных властей. Чтобы люди были предупреждены о рисках при покупке жилья, данные о границах зон затопления будут внесены в Единый госреестр недвижимости. Покупая участок, люди должны осознавать риски, что их дом или постройки могут быть затоплены.

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Если мы разрешаем населению строить там дома, то необходимо проводить защитные мероприятия - создавать защитные дамбы, искусственно повышать территории до незатопляемых отметок, увеличивать пропускную способность русел рек, строить обводные каналы. Необходимо четкое согласование и документальное закрепление границ таких зон затопления.

После Тулуна предлагали вообще запретить людям строиться в таких зонах. Это будет сделано?

Дмитрий Кириллов: Законопроект с такой инициативой готовит правительство. Наши предложения касаются не столько Градостроительного кодекса, сколько Водного, режима хозяйственного использования зон затопления.

Президент уже давно поручил установить все зоны затопления в стране. Но только после наводнения в Тулуне регионы занялись этим в полную силу. Они готовят свои предложения, мы утверждаем. Сейчас таких зон около восьми тысяч. Примерно половина из них - 4000 - уже определены субъектами, мы утвердили 2,5 тысячи, еще 1,5 тысячи согласовываются с другими ведомствами.

Полагаю, что как только мы эту работу завершим, зоны будут поставлены на кадастровый учет и мы сможем осваивать эти территории цивилизованно и предсказуемо. Установление зон затопления необходимо в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность людей.

Сколько регионов остаются подтопленными? Каков прогноз на лето?

Дмитрий Кириллов: В масштабах страны половодье проходит штатно, даже ниже средних многолетних уровней и значений, в мае оно повсюду завершится. Максимум через две недели мы уже войдем в водохозяйственное лето.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Сейчас 27 регионов находятся в стадии половодья и подтопления, из них только в восьми введен режим чрезвычайной ситуации, и то не регионального, а муниципального уровня. Обстановка стабильна для этого времени года. Есть проблемы в Коми, Якутии, Архангельской области, Ненецком автономном округе, но они связаны с сезонностью.

Есть нетипичные зоны подтоплений в бассейне Камы. Это связано с аномально жарким сезоном и осадками на северо-западе России, в Сибири и на Урале. По информации Росгидромета, на Каме в Пермском крае уровень воды превышает неблагоприятную отметку, в Кировской области подтоплены автодороги и жилые строения. Ожидаем, что на Каме в ближайшие дни ситуация стабилизируется. Сохранилось затопление поймы на некоторых реках Вологодской и Кировской областей.

Росгидромет в апреле и марте давал прогноз о засушливом мае и жарком лете. В мае ситуация изменилась, пошли дожди, мы столкнулись с необходимостью резкого изменения работы водохранилищ.

Этим летом воды хватит?

Дмитрий Кириллов: Все волжские водохранилища близки к проектным отметкам, наполнены на 100%. Опираясь на прогнозы о жарком лете, мы всю зимнюю воду собирали в водохранилища, экономили. Поэтому в бассейне Волги все 60 млн граждан будут водой обеспечены.

Есть с чем сравнить - прошлый год был одним из самых критичных за весь период наблюдения по наполнению водохранилищ. И в 2020 году половодье в бассейне Волги началось на 3-4 недели раньше обычного и грозило бы дальнейшей засухой, но ситуация изменилась и пошли дожди, несмотря на прогнозы.

Более того, в этом году у нас, похоже, намечается один из рекордных рыбохозяйственных попусков в низовье Волги, мы его начали 7 апреля (обычно это происходит 15 апреля) и будем продолжать до 1 июня, что создаст благоприятные условия для нереста в низовьях Волги.

В Сибири и на Дальнем Востоке ситуация на водохранилищах штатная, пока никаких опасений нет.

Проблемы на юге?

Дмитрий Кириллов: Да, есть сложности в бассейнах Дона и Кубани. На Дону отмечается маловодье, прогноз Росгидромета неутешительный, около 20% нормы, приток к Цимлянскому водохранилищу вообще экстремально низкий за весь период его эксплуатации. Мы ограничили все расходы воды водохранилища. Осуществляется только так называемый комплексный попуск в низовье Дона, обеспечивающий санитарный ход воды и питьевое водоснабжение в районе 180 кубометров в секунду. Этой воды хватит для бесперебойного водоснабжения населения и сельского хозяйства. Вынужденно ограничено судоходство, которое должно было начаться на Дону с 1 апреля, до июня, в противном случае - вододефицита и ухудшения санитарного состояния реки было не избежать.

Фото: kremlin.ru
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Непростые условия также в бассейне Кубани в Ставропольском и Краснодарском краях. В связи с предстоящим маловодьем мы еще в феврале ограничили попуск из Краснодарского водохранилища, оставили только санитарный расход, чтобы накопить водные ресурсы для рисосеяния. Мы понимаем, что Кубань - это столица российского риса, заканчивается залитие рисовых полей и рисосеяние. Тогда потихоньку будем снижать расходы из Краснодарского водохранилища для экономии.

По Ставропольскому краю, с учетом низких притоков по реке Кубань, у нас в приоритете наполнение Большого Ставропольского канала и всех водохранилищ, которые питают Ставрополье. Это точки, которые сейчас находятся в зоне нашего повышенного внимания по линии водообеспечения. Обстановка далека от картины лучших лет, но чрезвычайной ситуации удается избегать.

Какая ситуация в Крыму?

Дмитрий Кириллов: Там второй год низкий приток воды. Маловодные годы, как правило, совпадают, если они случаются, то длятся 2-3 года подряд. Сейчас по сути идет второй год, но благодаря реализуемым мерам вопрос водоснабжения Крыма в целом решен, точка напряжения только одна - город Симферополь. Это не касается ни Восточного Крыма (Керчи, Феодосии), который был без воды после отключения Северо-Крымского канала, ни Судака, ни Севастополя. Но в Симферополе аномально низкий приток к водохранилищам.

Основная проблема в том, что до сих пор не решена задача рационального использования воды и снижения потерь в ЖКХ. Потери там просто огромные, по некоторым каналам они доходят до 80%, конкретно из 66 млн кубометров потребления воды в год города и Симферопольского района потери достигают 53%. Это недопустимо в таком вододефицитном регионе. И главный вопрос там не в поиске воды, потому как это природный фактор. Там ищи не ищи, обязательно наступит маловодный год, когда ее не будет. Вопрос именно в бережном отношении к ней и ее рациональном использовании. Сейчас Крым реконструирует водопроводные сети, параллельно задействует дополнительные водозаборы в системе водоснабжения города. При экономном и бережном подходе, несмотря на засушливый год, проблем с питьевым водоснабжением быть не должно.

Средний уровень потерь чистой водыв системе ЖКХ по стране равен 20-30%, в Крыму он доходит до 80%

Где еще есть такие же проблемы ЖКХ?

Дмитрий Кириллов: Таких вопиющих данных, как по Крыму, больше нет нигде. Средний уровень потерь по стране равен 20-30%. На Северном Кавказе ситуация хуже, чем в центральной части страны, где износ сетей намного ниже. В целом лучше всего ситуация обстоит в городах-миллионниках. В малых населенных пунктах, где большие проблемы с тарифами и не хватает средств, и проблем больше.

Для доступности чистой питьевой воды необходимо перераспределение водных ресурсов, устройство специальных водоемов, что сделано за год?

Дмитрий Кириллов: Это вопрос территориального перераспределения ресурсов в регионы, где воды физически нет, чтобы она в дальнейшем там появилась. В том же Крыму планируется строительство Межгорного водохранилища, которое решит проблемы Симферополя и Севастополя в засушливые годы. Но на это требуется 3-5 лет. То же самое касается строительства или реконструкции водохранилищ, их расчистки, восстановления проектной емкости - очень часто они заиливаются - до того объема, который они ранее могли принять. Это наша текущая работа, мы ведем ее планово, во многих регионах, в том числе в Крыму, в Ставропольском крае.

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Как изменилась работа в связи с пандемией? Проведение плановых проверок в 2020 году фактически остановлено контрольно-надзорными органами.

Дмитрий Кириллов: Эксплуатация гидротехнических и очистных сооружений проходит в штатном режиме. Специалисты обеспечивают непрерывную работу защитных сооружений и водохранилищ. Очистные сооружения - объект жизнеобеспечения, поэтому для них никаких исключений из норм работы нет, они обеспечивают и водоподготовку, и подачу воды, и ее очистку.

Рядом с Байкалом предлагают ввести запрет на продажу моющих средств, в которых содержится 5% фосфатов. Насколько остро стоит эта проблема?

Дмитрий Кириллов: Росводресурсы поддерживают инициативу по запрету моющих средств с фосфатами. Мы основываемся на данных ученых Сибирского отделения РАН о необходимости прекратить использовать фосфатсодержащие моющие средства на территории центральной и буферной экологических зон Байкальской природной территории. Сейчас вещества, содержащиеся в синтетических моющих средствах, способствуют массовому разрастанию сине-зеленых водорослей, росту спирогиры. Задача ограничений поступления таких загрязняющих веществ в водные объекты - одна из приоритетных. Эта инициатива забуксовала по причине гармонизации наших правил и требований в Евразийском экономическом союзе. Россия не может в одностороннем порядке ограничивать применение таких средств, но минпромторг продолжает эту работу.

В этом году создан "черный список" недобросовестных водопользователей. Кто и за что туда попадает?

Дмитрий Кириллов: Участники рынка, которые злоупотребляют своими правами на аукционах, а потом отказываются от заключения договоров водопользования, либо лица, которые не соблюдают условия выданных разрешений и договоров. Сегодня там уже 16 компаний и частных лиц, право пользования водными объектами с ними принудительно прекращено. Надеюсь, что их опыт вразумит остальных и реестр останется невостребованным.

Ключевой вопрос

Как на работу по нацпроекту "Экология" повлияла эпидемия, отмечается ли отставание?

Дмитрий Кириллов: Мы участвуем в трех федеральных проектах нацпроекта "Экология": "Чистая вода", "Оздоровление Волги" и "Сохранение озера Байкал". В 2019 году все показатели проектов были выполнены, а некоторые даже перевыполнены в среднем на 20%. В этом году, конечно, пандемия влияет на их выполнение, каждый регион устанавливает своей режим работы, правила допуска к работе строительных и подрядных организаций, но почти 80% работ у нас законтрактовано, подрядчики приступили к выполнению запланированных в рамках нацпроекта мероприятий. Поэтому мы остаемся в графике.

Как проходит оздоровление Волги?

Дмитрий Кириллов: В Волжском бассейне очень сильная антропогенная нагрузка - там живут 60 млн человек, это более трети населения России. Естественно, что там сложилась самая напряженная экологическая ситуация: нагрузка на водные ресурсы реки в восемь раз выше, чем в среднем по России. Ежегодно в Волгу поступает свыше 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. К 2024 году мы должны снизить объем загрязненных стоков в три раза.

В рамках нацпроекта "Экология" в приоритете доведение до нормативов очистки организованного стока - того, который мы можем замерить и проверить. Основное внимание уделяется мероприятиям по реконструкции (модернизации) комплексов очистных сооружений ЖКХ в крупных городах. Это позволит кратно снизить поступление загрязняющих веществ со сточными водами, в том числе биогенных, способствующих развитию сине-зеленых водорослей, улучшит качество воды по химическим показателям. Этим занимается Минстрой России. Росводресурсы в своей части проводят комплекс мероприятий на Нижней Волге, экологическую реабилитацию водоемов, расчистку русел, притоков. До конца этого года Росводресурсы профинансируют очистку более 300 га площадей водоемов и 40 км водных объектов.

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Помимо сточных вод, до 50% загрязнения Волги может приходить с рассредоточенного нерегулируемого сброса - сельхозполей, сельских территорий, необорудованных ливневых канализаций. Эта тема также на повестке дня, она требует мониторинга, изучения работы ученых и лишь потом выработки каких-то конкретных решений. Этим занимается Институт водных проблем РАН. После проработки темы диффузного стока учеными мы готовы этим заняться. К сожалению, пока у нас даже существующие очистные до установленных нормативов не очищают.

Строительство каскада ГЭС на Волге изменило экологический баланс?

Дмитрий Кириллов: Это действительно так. Но необходимо понимать, что без каскада водохранилищ мы бы столкнулись с гораздо большим количеством наводнений и засух. В связи с тем, что в советское время не была построена Нижневолжская ГЭС, нам регулярно приходится проводить специальные попуски из водохранилищ. Без этих попусков периоды маловодья наносят ущерб уникальной природной экосистеме Волго-Ахтубинской поймы, объекта Всемирной сети биосферных заповедников программы ЮНЕСКО. Жители Волгоградской и Астраханской областей сталкиваются с нехваткой воды для хозяйственных, а иногда и питьевых нужд.

Росводресурсы рассматривают вопрос строительства комплекса ГТС и обводного канала с необходимым для уникального комплекса течением. Это позволит дополнительно обводнить реку Ахтубу и пойму. В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" идет проектирование основных сооружений: водоприемника, подводящего канала, технических сооружений, а также системы лиманов. Этот проект позволит создать необходимый гидрологический режим для обводнения верхней части Волго-Ахтубинской поймы. Система лиманов даст возможность перераспределять воду в течение года.

Помимо этого, население региона получит постоянный доступ к воде, появятся дополнительные стимулы для комплексного развития прилегающих территорий. Мы надеемся, что это решение поможет восстановить природный баланс без ущерба для существующей инфраструктуры.

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