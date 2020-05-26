Групповые посещения музеев разрешат через два месяца после их открытия

Разрешение на групповые посещения российских музеев будет дано лишь через два месяца после их открытия, передает ТАСС информацию Минкультуры РФ. Предполагается, что с июня на работу выйдут 30 процентов музейных сотрудников, а с июля - уже 70.

Ранее глава ведомства Ольга Любимова заявляла, что музеи смогут открыться для индивидуальных посетителей не раньше середины июля при условии постепенного снятия ограничений с 1 июня.

"Запрет на групповое посещение будет в силе в течение двух месяцев с момента открытия", - говорится в документе ведомства.

При этом будут соблюдаться все требования санитарной безопасности: будут обязательные замеры температуры на входе, будут стоять защитные настольные экраны в местах взаимодействия с посетителями, останется в силе обязательное ношение масок и перчаток, по-прежнему не будут пользоваться аудиогидами, а проверка билетов будет проходить бесконтактно.