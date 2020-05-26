Характеристики нового смартфона Motorola утекли в сеть до анонса

В интернете появились технические характеристики и изображения нового смартфона Motorola One Fusion+.

Проект ранее проходил под кодовым названием Liberty ("Свобода"). Сообщается, что он будет построен на платформе Qualcomm Snapdragon 730 с 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 ГБ - постоянной.

Согласно представленным данным, девайс будет компоноваться 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, батареей емкостью 5000 мАч и четырехмодульной камерой с основным объективом на 64 Мп.

Предполагается, что официальный анонс должен состояться в ближайшие дни, цена пока неизвестна.