Хроника коронавируса: Что произошло 26 мая

На поддержку семей перечислено 222 млрд рублей

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми. На единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет перечислено 197,2 млрд рублей, еще 24,9 млрд направлены в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. Первые выплаты охватят не менее 19 миллионов детей, расширение выплат на детей до трех лет коснется 1,6 миллиона детей, сообщает Минфин.

На борт судна - только в маске и перчатках

Роспотребнадзор рекомендовал носить маски, перчатки, а также регулярно измерять температуру пассажирам и членам экипажей морских и речных судов. Для всех заходящих на борт судна устанавливается обязательный термометрический контроль, при выявлении температуры тела выше 37,2 градуса посетитель на борт допускаться не должен, говорится в документе.

В бассейн - только по записи

Учреждения физической культуры и спорта смогут открыться только в режиме предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции. Такие требования утвердил Роспотребнадзор.

Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных Covid

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом в зависимости от степени тяжести. Госпитализировать в специальные клиники будут только пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, либо же подозрением на него в состоянии средней тяжести, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Банки ввезли в Россию рекордно много валюты

Российские банки ввезли в страну в марте 4,95 млрд долларов и 1,13 млрд евро в наличном виде. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Банка России. По сравнению с уровнями ввоза в феврале поставки наличных долларов увеличились практически в десять раз, и это рекорд почти за шесть лет. Больше наличных долларов банки ввозили только в марте и декабре 2014 года - 9,5 и 10,15 млрд долларов соответственно.

Жители Португалии вернулись на пляжи

Жители Португалии заполонили местные пляжи, сообщают европейские СМИ. Это произошло впервые с начала пандемии в республике после того, как власти объявили о постепенном снятии карантина. Массовому отдыху способствовала небывалая для мая жара.

Глава Минстроя вылечился от коронавируса

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавируса. В начале мая он был госпитализирован, и.о. главы Минстроя был назначен замминистра Никита Стасишин. К работе приступил и замглавы Минстроя Дмитрий Волков, также болевший COVID-19.

"Аэрофлот" протестирует электронные ваучеры

Компания "Аэрофлот" запустила в тестовом режиме систему оформления ваучеров в электронном виде по неиспользованным из-за пандемии коронавируса билетам. Для оформления электронного ваучера пассажир должен заполнить на сайте авиакомпании форму, предоставить, в том числе, номер неиспользованного билета, номер мобильного телефона, адрес электронной почты.

Глава МИД Италии предложил открыть границы одновременно

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предложил возобновить свободное передвижение в странах Евросоюза с 15 июня. Он сравнил важность этого дня для туриндустрии с "Днем Д" - высадкой союзников в Нормандии, состоявшейся 6 июня 1944 года.

РФ обошла Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай

Импорт нефти в Китай из России в апреле вырос на 17,7% в годовом выражении, сообщает агентство Reuters. В это же время импорт из Саудовской Аравии упал на 18%. Россия в апреле поставила 7,2 миллиона тонн (1,75 миллиона баррелей в сутки).

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Дмитрий Тулин, первый зампред Банка России:

- Мы уверены, что возможный уход с рынка отдельных слабых банков не вызовет негативных системных последствий.

Дмитрий Тулин, первый зампред Банка России.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8915 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 2830 случаев. Всего в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 131 129 человек. Скончались 3807 человек.