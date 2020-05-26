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26.05.2020 08:08
Рубрика: В мире

Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных

Текст: Александр Ленин (Токио)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных. Разработкой медицинского препарата занимаются исследователи из Осакского университета.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
В РФ клинические испытания вакцины против COVID-19 начнутся в конце июня

В крови у принимавших участие в тестах особей были обнаружены антитела, передает издание Nikkei Shinbun. Клинические испытания вакцины должны начаться с июля этого года. К ним привлекут несколько десятков человек.

Власти островного государства крайне заинтересованы в скорейшем создании эффективной вакцины от COVID-19. Это напрямую влияет на проведение перенесенной на лето 2021 года Олимпиады в Токио.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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