Японская вакцина от коронавируса прошла успешные испытания на животных. Разработкой медицинского препарата занимаются исследователи из Осакского университета.

В крови у принимавших участие в тестах особей были обнаружены антитела, передает издание Nikkei Shinbun. Клинические испытания вакцины должны начаться с июля этого года. К ним привлекут несколько десятков человек.

Власти островного государства крайне заинтересованы в скорейшем создании эффективной вакцины от COVID-19. Это напрямую влияет на проведение перенесенной на лето 2021 года Олимпиады в Токио.