Японские врачи рассказали, до какого возраста детям опасно носить маски

Ассоциация педиатров Японии выпустила предупреждение в связи с ношением масок для предотвращения распространения коронавируса.

Детям до двух лет носить маски не рекомендуется, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушья, учитывая что у детей в этом возрасте узкие дыхательные пути, предупреждают педиатры.

Кроме того, врачи отмечают, что случаев заболевания маленьких детей коронавирусом вообще зафиксировано очень мало, а большинство все-таки заразившихся получили вирус от членов семьи, а не на улице или в яслях.

Американская академия педиатрии также придерживается мнения, что детям до двух лет маски не требуются.