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26.05.2020 21:12
Рубрика: Власть

Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам

Текст: Ольга Игнатова
После смены главное - перевести дух, поскорее напиться воды и выспаться. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС После смены главное - перевести дух, поскорее напиться воды и выспаться. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
После смены главное - перевести дух, поскорее напиться воды и выспаться. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Дополнительные средства из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, могут быть выделены из федерального бюджета.

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Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью на Первом канале. При этом, по словам министра, регионы уже получили необходимые средства для выплат медикам за май. "Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц. Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы", - подчеркнул министр.

Ранее он сообщил, что выплаты за апрель получили более 153 тысяч работников здравоохранения. В числе получивших выплаты почти 32 тысячи врачей, около 81 тысячи средних медицинских работника, а также 18,6 тысячи представителей младшего медперсонала, около 22 тысяч водителей скорой помощи. "Также хочу отметить, что федеральные учреждения, привлекаемые к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, также получили выплаты. В общей сложности это 15 070 медицинских работников", - отметил ранее Мурашко.

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