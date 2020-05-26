Из-за коронавируса американские города наводнили агрессивные крысы

Из-за коронавируса в США крысы стали более агрессивными. Специалисты связывают это с закрытием ресторанов и других предприятий. Отходы - основная пища для крыс. Введенные ограничительные меры привели к уменьшению количества пищи. Грызунам приходится искать новые источники пропитания.

"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", - прокомментировал происходящее ратолог Боб Корриган. По его словам, в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов.

В Чикаго грызуны начали смело искать еду даже в дневное время, при этом преодолевая большие расстояния, пишет газета The New York Times.