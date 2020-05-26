Из-за коронавируса американские города наводнили агрессивные крысы

Из-за коронавируса в США крысы стали более агрессивными. Специалисты связывают это с закрытием ресторанов и других предприятий. Отходы - основная пища для крыс. Введенные ограничительные меры привели к уменьшению количества пищи. Грызунам приходится искать новые источники пропитания.
"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", - прокомментировал происходящее ратолог Боб Корриган. По его словам, в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов.
В Чикаго грызуны начали смело искать еду даже в дневное время, при этом преодолевая большие расстояния, пишет газета The New York Times.
Man I wish I lived in a big city— Jim Hanson (@JimHansonDC) March 29, 2020
When times get tough
Your neighbors come out to help
New Orleans rats cleaning the streets pic.twitter.com/8oUF7zMMck