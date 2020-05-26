Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
12:07 26.05.2020

Кабмин предложил сократить сроки регистрации договоров долевого участия

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который вследствие принятия упростит большинство процедур в сфере регистрации недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В числе изменений - сокращение сроков регистрации договоров долевого участия в строительстве. Первый договор должны будут зарегистрировать в течение семи рабочих дней, все последующие - в течение пяти рабочих дней. И в течение трех дней - если документы поданы в электронном виде.

Фото: pixabay
Реформа долевого строительства повысила спрос на новостройки

Кроме того, упрощаются и другие процедуры. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Согласно поправкам в закон, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления.

Появится и возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.

Законопроектом, согласно пояснительной записке, предусматривается также возможность осуществления государственной регистрации договора аренды части здания, сооружения без представления технического плана в отношении части такого здания или сооружения.

Вступление в силу закона предусмотрено через шесть месяцев после официального опубликования, отдельных положений - с 1 января 2023 года.

Как заявила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка и ликвидирует правовые пробелы.

Сейчас читают

ЖКХ
10:50

Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня

Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня

Срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ может быть сокращен. Представители отрасли отмечают, что в противном случае собираемость платежей за электроэнергию снизится на 10-20 процентов

ЖКХ
25.05.2020

Суд разъяснил, как рассчитать для граждан пени за задержку квартплаты

Суд разъяснил, как рассчитать для граждан пени за задержку квартплаты

Должники по коммунальным услугам - серьезная проблема, которую решают многие инстанции. Одно из таких дел изучил Верховный суд и объяснил сложные вопросы, с которыми сталкиваются судьи и граждане

ЖКХ
25.05.2020

Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ может приобрести адресный характер. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять документ во втором чтении с поправкой, которая гласит об отмене комиссий только для пенсионеров и получателей субсидий на ЖКХ