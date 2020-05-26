Кабмин предложил сократить сроки регистрации договоров долевого участия

В числе изменений - сокращение сроков регистрации договоров долевого участия в строительстве. Первый договор должны будут зарегистрировать в течение семи рабочих дней, все последующие - в течение пяти рабочих дней. И в течение трех дней - если документы поданы в электронном виде.

Кроме того, упрощаются и другие процедуры. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности.

Согласно поправкам в закон, электронная цифровая подпись будет не нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления.

Появится и возможность подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи.

Законопроектом, согласно пояснительной записке, предусматривается также возможность осуществления государственной регистрации договора аренды части здания, сооружения без представления технического плана в отношении части такого здания или сооружения.

Вступление в силу закона предусмотрено через шесть месяцев после официального опубликования, отдельных положений - с 1 января 2023 года.

Как заявила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко, предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка и ликвидирует правовые пробелы.