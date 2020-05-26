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26.05.2020 16:31
Рубрика: Культура

Как пандемия коронавируса повлияла на культурную жизнь России

Текст: Ирина Невинная
Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на культурную жизнь в стране: приостановили свою работу театры, кинотеатры, концертные залы. С другой стороны, произошел расцвет онлайн-технологий в области культуры, артисты научились репетировать онлайн, а музыканты - выступать перед пустым залом ради трансляции в интернете с тысячами невидимых зрителей. О том, как выполняются задачи нацпроекта "Культура" в новых обстоятельствах, сайту стопкоронавирус.рф рассказала замминистра культуры Ольга Ярилова.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Эпидемия коронавируса и вынужденная самоизоляция людей стали стимулом к развитию онлайн-коммуникаций. В том числе и в области культуры. Министерство культуры для выполнения задач нацпроекта "Культура" перевело работу многих подведомственных учреждений в цифровой формат, рассказала Ярилова.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"Портал "Культура.РФ", который уже давно является нашей ресурсной базой для всех учреждений, чуть ли не каждую неделю бьет собственные рекорды посещаемости, - отметила Ольга Ярилова. - 9 мая, например, она превысила 380 тысяч визитов, это самая большая цифра за всю историю существования портала".

Заместитель министра рассказала о наиболее значимых проектах: например, в День театра состоялось около 40 трансляций спектаклей различных жанров, которые собрали в социальных сетях более 2 млн просмотров. В "Ночь музеев" на портале "Культура.РФ" и в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" прошло 49 трансляций, которые посмотрело более 2 млн человек. "Библионочь" в этом году была посвящена 75-летию Победы и только за первый день трансляции мероприятий набрала более 3,2 млн просмотров.

"Количество обращений к цифровым ресурсам культуры - это один из двух основных показателей национального проекта. И уже по итогам первого квартала мы имели около 20,5 млн посещений при общем плане на 2020 год - 32 млн. Учитывая динамику последних месяцев, к концу года мы превзойдем эту цифру в несколько раз", - сказала Ярилова.

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Театры, по ее словам, перестроили работу: артисты репетируют и даже выпускают спектакли дистанционно.

"В последние месяцы мы увидели очень много того, что раньше и представить было сложно. Например, Александринский театр провел онлайн-премьеру спектакля прямо на своей сцене, но без зрителей. В онлайн-формате прошли всероссийские акции, о которых мы уже говорили. Для максимальной централизации всех событий на портале "Культура.РФ" была создана всероссийская афиша онлайн-мероприятий - это вообще беспрецедентный случай. И очень важно, что региональные и муниципальные учреждения активно включились в эту работу, стали пользоваться теми возможностями, которые мы им предоставили", - заключила замминистра.

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