Коронавирус не только изменил повестку органов власти, но формат их взаимодействия со СМИ. Журналисты кремлевского, правительственного и парламентского пулов полностью перестроили свою работу, а в чем-то - и жизнь. Об особенностях "информационной политики" в новых условиях рассказывают журналисты "РГ", которые освещают деятельность президента, премьер-министра, Совета Федерации и Госдумы.

Кремлевский пул: вместо командировок - дом

Дистанционная работа кремлевского пула началась с момента отмены рабочей поездки президента в Санкт-Петербург. Вместо мероприятий в городе на Неве Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам, объявив режим нерабочих дней. С этого момента журналисты, освещающие деятельность президента, работают на удаленке. То есть из дома.

Изменилось всё. Не стоит скрывать, перестроиться с постоянных командировок, которые давно прозвали "укатайками" за бешеный ритм, и череды мероприятий в Кремле и "на выезде" на домашний режим работы было непросто. Особенно сложно тем, у кого маленькие дети. Раньше с ними могли помочь бабушки или няни. Но бабушки стали "группой риска", а няням возможность приезда ограничил пропускной режим. Приходится и работать на удаленке, и за детьми смотреть "на постоянке".

Рабочий день теперь выглядит так. С утра по будням - традиционный телефонный брифинг пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова (такой формат действует уже несколько лет). Затем, обычно днем, глава государства проводит совещания по различным вопросам в режиме видеоконференции. Они идут в режиме трансляции на телеканале "Россия-24", где пул их и смотрит. О времени заранее не объявляют. Журналисты как печатных изданий, так и информагентств координируются в рабочих чатах со своими коллегами. Решаем, кто что оперативно пишет - даже с одного совещания у президента идет поток новостей. С одной стороны, оперативность не страдает. С другой стороны, сильно не хватает эффекта присутствия, подходов чиновников после совещаний к прессе, да и работа из дома далеко не так эффективна, как с места событий.

Сложнее всего сейчас кремлевским фотографам. Если пишущие могут смотреть трансляции, фотокоры так работать не могут, а других съемок в режиме самоизоляции у них почти нет.

Кабинет министров: работы стало больше

У корреспондента правительственного пула график и раньше был плотный, но сегодня работы стало еще больше. И дело не только в активной деятельности кабинета министров. Раньше часть времени уходила на дорогу туда и обратно, а в общественном транспорте или за рулем напишешь не так уж много. Но в самоизоляции твой дом - это и твой офис. Иными словами, ты просыпаешься и уже на работе, при этом отлучиться из дома можно лишь ненадолго, как предписывает московский противокоронавирусный режим.

Обозреватель "Российской газеты" Кира Латухина внимательно следит за трансляциями совещаний у президента. Фото: Кира Латухина

Кроме того, отвечая требованиям эпидемиологической обстановки и состояния экономики, возросла интенсивность опубликования новых правительственных решений. Свежее сообщение на сайте кабмина и официальном интернет-портале правовой информации может выйти как рано утром, так и ближе к полуночи.

Один только президиум Координационного совета по борьбе с распространением инфекции на неделе может заседать минимум три раза - сначала он еще проходил очно, а сейчас только в режиме видеоконференции. В такой же формат перевели заседания и все совещания. На содержание мероприятий это никак не повлияло, только общаются участники с помощью современных телекоммуникационных технологий из своих кабинетов или ситуационного центра Дома правительства.

Эффект присутствия прессе обеспечивает телевидение: канал "Россия-24" заменил собой мониторы пресс-центра в Белом доме, откуда журналисты раньше наблюдали за мероприятиями. В эфир в полном объеме стали выпускать брифинги министров и глав ведомств. Сейчас они записываются в пустом зале, а вопросы журналистов передают сотрудники пресс-службы правительства. Часть из них уже успела поработать удаленно, другие с соблюдением мер предосторожности продолжают обеспечивать информационную работу в ежедневном режиме. Вся фото- и видеоработа легла на плечи личных фотографов и операторов председателя правительства.

Госдума: нашли подход к прессе

Пленарные заседания Госдумы журналисты и раньше наблюдали в дистанционном режиме. Теперь на удаленный формат перешли и подходы к прессе до и после планерок, а также по итогам Совета Госдумы. Лично на брифинг приходит минимально необходимое число участников - включая самого депутата, операторов телеканалов, представителя пресс-службы. При этом сохраняется социальная дистанция. А подавляющее большинство журналистов присутствуют на брифингах виртуально - трансляция идет на сайт ГД и думский ТВ-канал.

Кроме того, силами фракций организуются видеобрифинги в популярных мессенджерах. Вопросы собираются предварительно. Помогает журналистам и электронная рассылка стенограмм пленарных заседаний в оперативном режиме. До пандемии распечатку выступлений на пленарках раздавали в пресс-зале, но не рассылали в электронном виде.

Две трети думского аппарата была отправлена на удаленку. А сами депутаты не перешли на онлайн-работу полностью. Мероприятия комитетов и фракций проводятся в формате видеоконференций, а пленарки по-прежнему проходят очно, хоть и реже, чем раньше. Думский регламент не предусматривает дистанционного голосования. Собираться депутатам все равно надо, так как необходимо принимать меры по поддержке граждан и экономики. Однако в зале народные избранники используют маски, перчатки (кроме времени выступления с трибуны), держат дистанцию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин не раз говорил о важности соблюдения мер безопасности.

Совфед: сенаторы отвечают на вопросы из дома

Коронавирус внес изменения и в план работы Совфеда. Часть мероприятий отложена, другие ушли в онлайн. Тем не менее информационный поток не прерывается. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко провела уже два брифинга с пулом по видеосвязи и тем самым компенсировала журналистам отсутствие подходов после заседаний палаты.

Сенаторам выдали планшеты, на которых установлены специальные программы, позволяющие обмениваться информацией по внутренней сети. Но перейти в дистанционный режим полностью палата не может. По ряду вопросов требуется тайное голосование, его можно провести только в зале заседаний.

В эфир в полном объеме стали выпускать брифинги министров

Остальные мероприятия проходят, как правило, в смешанном режиме. Одни участники работают в здании палаты, другие подключаются из дома по видеосвязи.

В конце марта комитет по конституционному законодательству в порядке эксперимента провел такое заседание - сенатор Елена Мизулина участвовала в нем из дома. Тогда это было в новинку, но уже через месяц стало привычным форматом и для парламентариев, и для журналистов. Последним вход в здание на Большой Дмитровке пока заказан - и пишущим, и снимающим. Картинку обеспечивает телеканал Совета Федерации "Вместе.РФ".

Журналисты уже освоились с работой в удаленном режиме. Самым сложным оказалось найти баланс между служебными и домашними делами, а также разделить пространство и ресурсы между всеми домочадцами, работающими дистанционно. Но есть и бонусы. Если раньше можно было увидеть сенаторов только в официальной обстановке, то теперь появилась возможность узнать, какие интерьеры они предпочитают, чьи портреты вешают на стены и какие книги держат на полках. Это помогает лучше понимать наших спикеров.