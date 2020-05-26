Какие технологии напомнят о соблюдении социальной дистанции

Привычка держаться друг от друга на расстоянии - во время поездок, отпуска, на работе, учебе, при личном общении - после пандемии может быть закреплена в правилах поведения в людных местах. "РГ-Неделя" узнала, какие технологии могут внедряться для этого с учетом зарубежного опыта.

Понятие "чувство локтя" отныне обретает иное значение. Фото: stock / SbytovaMN

Распределение потоков людей, соблюдение безопасного расстояния в общественных местах доверят технологиям слежения на базе компьютерного зрения и датчикам движения. Поезда в метро могут оснастить специальными светодиодами - при подъезде к платформе они оповестят пассажиров красным или зеленым цветом о загруженности, рассказывает директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ Олег Покусаев. Такая же система может использоваться и в наземном городском транспорте. Чтобы избежать скученности, до минимума придется сократить транспортные интервалы.

Развитие бесконтактных технологий оплаты - при помощи считывания сведений о человеке по лицу - станет еще одним трендом. Такая система уже тестируется в столичной подземке, а также в ряде сетевых магазинов.

Системы видеонаблюдения начнут внедрять на пляжах. Технологию уже тестируют в Израиле. Данные в режиме реального времени о расстоянии между отдыхающими, о нарушении дистанции передаются сотрудникам береговой охраны, рассказал директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев. Соблюдение дистанции во время прогулок в парках также может оказаться в зоне контроля. Так уже произошло в Сингапуре, где городские парки "патрулирует" робот-собака со встроенной камерой. Киберпес просит прохожих держаться на расстоянии не менее метра друг от друга. Свое решение для безопасной работы придумали во Флоренции. Воспользоваться идеей смогут музеи, галереи, соборы. Посетителям известного собора Санта Мария дель Фьоре предложат надеть специальное устройство на шею, и если два человека с таким девайсом окажутся на расстоянии менее 2 метров друг от друга, то прибор завибрирует и начнется светиться. Не исключено, что подобные устройства начнут внедрять и в других музеях.

Необходимость держать дистанцию отразится на сфере досуга и отдыха. Не исключено, что кафе и ресторанам придется разделять пространства перегородками, говорит глава профессионального альянса рестораторов "РЕАЛ" Дмитрий Левицкий. Но это будет зависеть от требований Роспотребнадзора и запроса самих посетителей. Услуга как дополнительная опция может оказаться платной.