Каких топ-менеджеров перекупают друг у друга компании во время пандемии

Пока одни компании думают, как пережить трудные времена, сохранить коллектив и продолжить бизнес, другие используют любую возможность для своей трансформации. Одна из примет этого явления - охота на топ-менеджеров, развернувшаяся на кадровом рынке. Громкий переход в конце апреля одного из основателей и до недавнего времени руководителя популярного онлайн-ретейлера Lamoda Флориана Янсена в кресло исполнительного директора сети "Магнит" - вершина айсберга, уверяют эксперты.

"В текущей экономической ситуации перед развивающимся бизнесом стоят две задачи: ускоренная диджитализация и борьба за повышение эффективности бизнеса, а также рост через слияния и поглощения, потому что экстенсивный рост будет сдерживаться падением реальных располагаемых доходов населения, - полагает гендиректор международной рекрутинговой компании Adecco Россия Константин Мирович. - Поэтому бизнес, имеющий планы активного развития, будет переманивать профессионалов, обладающих опытом в этих двух областях".

Такой же позиции придерживаются и в Ассоциации частных агентств занятости. Там отмечают два активно развивающихся на рынке тренда, которые определяют зоны интереса и поиска специалистов по кадрам, в том числе высокого уровня. Во-первых, массовый переход к онлайн-технологиям, виртуальным покупкам и удаленной работе персонала потребовал авральной цифровой трансформации. У многих компаний возникла потребность пополнить свое руководство людьми с хорошими навыками в сфере digital, электронной коммерции, IT-сфере. Второй момент связан с внезапным и резким ростом в отраслях категории Life Science: фармацевтике, производстве и продаже медоборудования, клинических исследований. Здесь есть рост, значит, компаниям надо расширяться, а для этого нужны и новые руководители.

Но при этом есть и третий фактор: отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, станут настоящей кузницей кадров для всей остальной экономики. Среди рестораторов, людей из сферы бизнеса развлечений, туризма есть множество высококлассных профессионалов. Теперь их знания, опыт и умения доступны другим фирмам.

При этом виртуальный бизнес, который успешно развивался в России все предыдущее десятилетие, стал своего рода фарм-клубом для крупных компаний. Он позволил нарастить навыки и мускулы тем, кто сейчас придет вершить главные дела своей предпринимательской жизни.

"Надо понимать, что при всей успешности руководителей оборот Lamoda, как и других лидеров среди интернет-компаний, составляет несколько процентов от тех сумм, с которыми работают гиганты офлайн-рынка, - напоминает руководитель сервиса SuperJob Алексей Захаров. - Сейчас, когда жизнь поставила крупные сети перед необходимостью переводить бизнес в интернет, они могут прибегнуть к помощи тех, кто уже доказал свою состоятельность в этих условиях. Но теперь им придется иметь дело уже с несравнимо большими масштабами".

Эту теорию подтверждают и другие эксперты. Руководитель практики розница и гостеприимство компании АНКОР Ольга Березовская добавляет, что кроме ретейла к подобной кадровой политике в ближайшее время прибегнут телекоммуникационные компании и банки.

Эксперты уверены - в нынешней ситуации поточной миграции топ-менеджеров между компаниями ждать не стоит, она может начаться ближе к осени, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по позитивному сценарию. Но при этом точечные переходы под решение конкретных задач вполне возможны уже сейчас. Кто и куда? Кадровые дела обычно остаются покрытыми тайной до самого последнего момента, поэтому о персоналиях пока никто говорить не решается. Направления движения понятны, а конкретика скоро обнаружится.

При этом для серьезных топ-менеджеров при смене компании деньги, предложенные в качестве вознаграждения за труды, могут оказаться далеко не самым главным фактором.

"Топовые специалисты при переходе всегда ориентированы на уровень предлагаемых задач, их масштаб и возможную свободу в принятии решений, - отмечает руководитель группы профессионального подбора в ИТ кадровой компании ManpowerGroup Диана Каргаева. - Эта тенденция сохранится и сейчас".

Кроме того, сейчас не то время, чтобы слишком набивать себе цену. На рынке руководителей ситуация не менее напряженная, чем у рядовых сотрудников. По данным рекрутингового сервиса Headhunter, среди высшего менеджмента соотношение вакансий и кандидатов составляет 1:16.

"Многие топовые специалисты будут активно думать о переходе в другие организации, поскольку ряд компаний уже не смогут содержать дорогих работников", - подтверждает эту мысль Николай Перевоз, управляющий консультант направления Retail рекрутинговой компании Hays.

После завершения турбулентного периода лидерство на рынках будет у компаний, которые смогли грамотно провести цифровизацию, уверяют эксперты. И во главе многих из них могут появиться люди, прежде работавшие в совсем других отраслях. Сейчас грамотные действия HR-специалиста, успевшего вовремя завербовать нужного человека, могут обеспечить процветание бизнесу на годы вперед. Или отправить его в забвение, если это вовремя не сделать. Тем более в ситуации, когда на рынке труда есть достаточное количество кандидатов - уже свободных и тех, кто станет доступным для предложений о работе через очень непродолжительное время.

Гиганты реальной экономики забирают к себе лидеров успешных онлайн-компаний, чтобы найти свой путь в цифровом мире.

Любопытно

Сколько денег у капитанов

Самый интересный вопрос для любого наемного работника: "А сколько же получает начальник?" Суммы значительные, но в большинстве случаев не слишком поражают воображение. В народном сознании обычно фигурируют совсем другие порядки цифр, обеспечивающих недостижимое прочим благополучие. По данным проекта "Банк данных заработных плат", в первом квартале этого года доходы людей, занимающих позиции высшего менеджмента в компаниях, в этом году в столице варьируются от 306 до 817 тысяч рублей, в регионах - от 176 до 362 тысяч рублей в месяц. Год назад суммы были чуть скромнее: от 278 до 695 тысяч у москвичей и от 170 до 342 тысяч рублей у начальников в других городах.

К этому еще прилагались разные бонусы. Страхованием по ДМС были обеспечены начальники 56,2% столичных компаний и 36,6% региональных, страхованием от несчастного случая (11,0% и 7,2%), оплатой мобильной связи (50,7% и 48,1%), персональным автомобилем (11,6% и 12,8%), а также питанием за счет фирмы (21,2% и 17,4%).

Но при этом на фоне пандемии многие руководители сначала мировых, а потом и отечественных компаний сами добровольно стали отказываться от своих зарплат или ощутимо их сокращать. По сведениям прессы, все высшее руководство "Алросы" с середины апреля перешло на четырехдневную рабочую неделю, пропорционально урезав себе жалованье. А руководители "Аэрофлота" решили с 1 апреля отказаться от 40% причитающихся им денег. Лишили себя премий и первые лица "Яндекса", одновременно срезав часть зарплаты. Правда, точную сумму секвестра этой статьи расходов компании обнародовать не стали. Сообщается, что аналогичные меры приняли руководители и других организаций.