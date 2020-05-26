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В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 14:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай подтвердил безопасность первой вакцины от COVID-19

Китайская вакцина от коронавируса нового типа прошла тест на безопасность и способна быстро вызывать иммунную реакцию в организме. Об этом сообщили китайские исследователи на страницах авторитетного медицинского журнала Lancet.
Жао Цзыхэ: Разработки китайских ученых внесли важный вклад в мировые исследования по разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Жао Цзыхэ: Разработки китайских ученых внесли важный вклад в мировые исследования по разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Жао Цзыхэ: Разработки китайских ученых внесли важный вклад в мировые исследования по разработке вакцины от коронавирусной инфекции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это стало, пожалуй, самой хорошей новостью для мира, в котором по состоянию на 23 мая уже подтверждено свыше 5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из-за которого скончались более 330 тыс. человек, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

По итогам первой фазы клинических испытаний у 108 взрослых добровольцев подтвердили хорошую переносимость и иммунную реакцию на коронавирус нового типа. Однако исследователи признают необходимость дальнейших тестов. Представитель китайской исследовательской группы, эксперт из института биоинженерии при Академии военно-медицинских наук Чэнь Вэй назвала результаты испытаний веховыми.

Но она одновременно подчеркнула, что результаты нужно истолковать осмотрительным образом. "Вызов для разработок вакцины от коронавируса нового типа - беспрецедентный. Несмотря на то, что вакцина способна вызывать иммунную реакцию, это не значит, что она непременно способна защищать человека от заражения коронавирусом. Эти результаты позволили увидеть надежду, демонстрируют, что разработки вакцины имеют перспективы. Однако остается еще длинный путь для внедрения прививок в широкое обращение", - подчеркнула она.

Вакцины испытывали на добровольцах, не зараженных коронавирусом нового типа, в Ухане - городе, где начиналось распространение инфекции по Китаю. Результаты показали, что векторная вакцина обладает хорошей переносимостью. Серьезных отрицательных случаев выявлено не было в течение 28 дней после вакцинации.

Наиболее частые побочные эффекты включают боль в месте инъекции (54 процента), некритическое повышение температуры (46), повышенную утомляемость (44), головную боль (39) и мышечные боли (17 процентов). У одного из испытуемых, которому ввели высокую дозу вакцины, была очень высокая температура и мышечные боли. Однако все эти побочные эффекты исчезли за 48 часов. Данные показали, что действие вакцины проявилось у всех испытуемых за 14 дней после инъекции, у большинства испытуемых максимальный эффект выявлен на 28-й день.

Авторы статьи в журнале Lancet отметили, что ограниченность испытаний, в основном, вызвана недостатком количества образцов, относительно коротким временем наблюдения и недостаточно широким полем пациентов. Это ограничило исследовательскую группу в способности обнаружения более редких побочных эффектов вакцины. Для доступа вакцины на рынок необходимо дальнейшее исследование, отмечается в статье.

Главный редактор журнала The Lancet Ричард Хоутон поделился этой информацией в социальных сетях. Он отметил: "Результаты клинических испытаний представляют собой важную веху в ходе разработки вакцины от коронавирусной инфекции". Газета The New York Times назвала данные испытания первым шагом тестирования вакцины. "Имеет важное значение подтверждение ее безопасности, необходимо провести испытания на большем количестве людей", - отмечается в комментариях.

По сообщению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас во всем мире разрабатывается свыше 120 вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них проходят клинические испытания. Член ВК НПКСК, академик Академии наук КНР Жао Цзыхэ отметил, что разработки китайских ученых, без сомнения, внесли важный вклад в мировые исследования по разработке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

Он отметил: "На днях разработанная группой китайских специалистов первая в мире рекомбинантная вакцина на основе аденовирусного вектора типа Ad5 прошла тест на безопасность, она способна вызывать иммунную реакцию в организме. Я уверен в том, что следующие клинические исследования дадут больше данных для оценки безопасности и эффективности вакцины".

"Вирус не имеет границ. Наука не имеет границ. Лишь благодаря международному сотрудничеству и обменам нам удастся ускорить научные разработки и технические инновации в борьбе с коронавирусной инфекцией", - уверен эксперт.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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