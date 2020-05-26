Кнопочный телефон с Android-приложениями? Да! Обзор INOI 283K

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Ладно, смех смехом, а словосочетание "российский кнопочный телефон с сервисами Google и Android-приложениями" действительно звучит как минимум необычно. После релиза INOI 283K мы очень долго пытались достать его и изучить стремительно набирающую популярность в странах третьего мира операционную систему KaiOS и телефон отечественной разработки. Что вообще представляет собой операционка, зачем и для кого был выпущен данный телефон в 2020 году и почему Google инвестировала в KaiOS более 22 миллионов долларов? Обо всём этом - в нашем сегодняшнем обзоре.

KaiOS. Это что вообще такое?

Чтобы рассказать о "чудо-телефоне", сначала нужно разобраться, что же за зверь такой - KaiOS. Если говорить максимально коротким и простым языком, то это специальная операционная система для кнопочных ультрабюджетных устройств, которая является преемницей Firefox OS (закрытой в 2016 году), поддерживающая HTML5-приложения, сервисы Google, LTE и работу с 256 Мб оперативной памяти. Просто вдумайтесь в данную цифру. Даже первый Android требовал больше памяти, чем KaiOS в 2020 году. Фантастика!

INOI 283K на KaiOS. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Операционная система предназначена стран, где люди не могут позволить купить себе даже самый дешёвый смартфон, зато с лёгкостью способны приобрести достаточное количество гигабайт интернета. К таким странам относятся Индия, некоторые государства Африки, Латинской Америки. Особенной популярностью в этих странах пользуется мессенджер WhatsApp, с помощью которого местное население звонит, переписывается и отправляет поздравительные открытки со всевозможными праздниками (а может быть, не только открытки).

В любом случае, у жителей таких стран существует серьёзная потребность в устройстве, которое позволяет оставаться на связи абсолютно всегда, но при этом не стоить заоблачных по их меркам денег. Именно тут на помощь приходит KaiOS и телефоны под её управлением.

Ясненько, давайте уже про телефон!

Не вопрос! Признаться честно, когда в редакции появился INOI 283K, абсолютно все смотрели на него и крутили в руках с неподдельным интересом и некоторым восторгом, размышляя при этом о том, зачем оно вообще нужно на российском рынке.

INOI 283K, как уже понятно из самой концепции KaiOS, не обладает никакими выдающимися характеристиками. Это 2,8-дюймовый TN-экран со смешным по современным меркам разрешением 320x240 точек на дюйм, процессором MediaTek MT6572 с 512 Гб оперативной памяти, Bluetooth 2.1 (!!!), двумя SIM-картами, Wi-FI, двумя камерами (о них поговорим чуть позже) и аккумулятором аж на 2000 мАч. Алло, это Apple? Как там дела с аккумулятором iPhone SE обстоят? Хорошо?

INOI 283K на KaiOS. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Телефон выполнен из приятного и плотного пластика, имеет съёмную батарею и большие физические кнопки, как нельзя актуальные для представителей старшего поколения. Концепция управления телефоном проста до невозможности. У пользователя есть несколько "тематических экранов" для взаимодействия. Левая боковая панель,полноценное меню со списком всех установленных приложений, шторка уведомлений и... Control Center. На этом в целом и всё. Ничего другого пользователю и не предлагается, всё сделано предельно просто и лаконично. Телефон доступен всего в двух цветах - бежево-синем и чёрном. Не очень ясно, почему INOI решила не делать для своего детища яркие сменные корпуса, как, например, у старых Lumia, но по всей видимости, мы этого никогда и не узнаем.

А что вообще по ощущениям от использования?

Сама операционная система работает действительно шустро и позволяет запускать приложения Google, Facebook, Twitter, WhatsApp и ещё кучу знакомых по Android приложений, которые были специально оптимизированы под KaiOS. Захотели поболтать с Google-ассистентом? Вуаля! (правда, придётся смириться с отсутствием русского языка). Посидеть в Facebook? Легко! Посмотреть видео на YouTube? Yе знаем, зачем это вам, но - да, такая возможность тоже есть. Правда, от просмотра YouTube на таком маленьком экране вы вряд ли получите большое удовольствие.

Держа в руках этот телефон, невольно погружаешься в пучину ностальгии. Ах, этот предиктивный набор, это нажатие на клавиши по несколько раз для выбора нужного символа, простейшие приложения и игрушки... И всё это теперь и с выходом в интернет! Может, смартфоны теперь и вовсе не нужны? Нужны! Да ещё как. Уже на второй день использования начинаются хаос и ад. Отсутствие многих необходимых и базовых приложений, маленький экран, невозможность решать повседневные задачи. Всё это мешает получить хоть какой-нибудь экспириенс от данного телефона и заменить им свой обычный смартфон.

INOI 283K на KaiOS. Фото: Фёдор Казаков/РГ

У KaiOS существует официальный магазин приложений, в котором, правда, довольно пусто: общее количество приложений едва переваливает за сотню. Вычитайте из них предустановленные приложения от "топов", бесконечные клоны приложений с одной и той же иконкой от одного и того же разработчика, религиозные книги и... всё.

Но и от этой беды появилось полноценное спасение. Энтузиасты не были бы энтузиастами, если бы не создали джейлбрейк для KaiOS, который позволяет не только запускать множество приложений канувшей в лету Firefox OS, но и легко загружать и адаптировать абсолютно любые приложения с поддержкой нужной архитектуры. Заманчиво, не правда ли?

Стоит отметить, что пользоваться встроенным WhatsApp и другими приложениями на этом телефоне довольно комфортно. Благодаря "царской" селфи-камере на 2 Мп собеседник может вас не только слышать, но и довольно неплохо видеть, что довольно важно, учитывая тот факт, какая большая ставка делается на WahstApp и мессенджеры.

Основная же камера получила разрешение всего каких-то 0,3 Мп, и мы уже было приготовились её ругать, как вдруг выяснилось, что для своей цены она снимает не просто очень недурно, так ещё и лучше более дорогого своего брата - INOI 2 Lite 2019. Чудеса.

INOI 283K на KaiOS. Фото: Фёдор Казаков/РГ

Что ощущается при полном переходе со смартфона на данный кнопочный телефон? Честно говоря, лишь боль и страдания, но не потому, что INOI 283K ужасен и отвратителен, а по причине того, что пользоваться кнопочными телефонами после современных гаджетов попросту невозможно. Да, мы предприняли честную попытку перенести свою основную переписку с iPhone на этот телефон, но не прошло и пары часов, как WhatsApp был снова установлен на своём законном месте.

Всё настолько плохо? Тем, кто привык к современным технологиям, будет нелегко. Но вот если вы не столь искушённый пользователь и спокойно используете телефон как звонилку или способ общения в WhatsApp, то данный телефон может стать очень неплохим решением.

Да и автономность в этом телефоне ну очень порадовала. Даже при активном использовании интернета, социальных сетей и мессенджеров, благодаря слабенькому процессору, посредственному экрану и большой емкости аккумулятора телефон может спокойно прожить около пяти дней без подзарядки. Даже самым крутым флагманам 2020 года такой результат лишь может сниться. Ууух! При умеренном использовании, смартфон уверенно проживёт неделю без единого напоминания о том, что ему вдруг срочно потребовался заряд.

А что писать в итогах? Даже и не знаю. Это был очень интересный опыт. Совершенно необычный и не похожий ни на что другое. Это было крутое путешествие в прошлое, но стоит признать: для многих жителей России этот телефон потерял уже всякую актуальность, на какой бы современной и модной системе он не базировался бы.

В нем нет большинства нужных повседневных возможностей, отсутствует большая часть привычных приложений, а KaiOS требует хорошего интернета в достаточном количестве.

Для кого сделан INOI 283K? Для бедных жителей Индии и других стран. Для пожилых людей, которым будет тяжело освоить большой смартфон и его функции, но которые разберутся с видеозвонками по WhatsApp. Для школьника, который пошёл в первый класс и ему срочно необходимо приобрести средство связи.

Более чем уверен, что эта модель будет пользоваться необычайным спросом, но покупать этот телефон я бы лично для себя не стал. Слишком уж много "но" возникает при использовании.