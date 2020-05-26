Гонка за вакциной против коронавируса, судя по заявлениям многих разработчиков, близится к финишу. Некоторые объявили, что начаты испытания на добровольцах и в конце лета уже можно приступить к вакцинации. Правда, многие ученые считают, что эти победные реляции неоправданны.

- Я очень опасаюсь поспешности в разработке вакцины, - сказала корреспонденту "РГ" профессор Ольга Карпова, заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Такого же мнения и Энтони Фаучи, известный американский вирусолог, глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США, который уверен, что вакцина против этого вируса будет доступна для массового применения через 12-18 месяцев после марта этого года. А по мнению Пола Оффита, одного из создателей вакцины от ротавируса в конце 1990-х годов, 12-18 месяцев на создание новой вакцины это слишком оптимистический прогноз. Таковы только некоторые из скептических мнений, число которых растет по мере того, как появляются все новые сообщения о близкой вакцинации.

Но почему год и даже более надо на создание новой вакцины? Ведь сам принцип вакцинации известен очень давно. Скажем, в Китае и Индии в разных вариантах людей прививали от оспы еще в X веке. А на уроках истории нам рассказывают, как Екатерина Великая показала пример своему народу, испытав на себе прививку против оспы, которая косила в Европе сотни тысяч людей. В прошлом веке в мире отлажена технология производства вакцин против многих страшных инфекций, что позволило человечеству практически о них забыть. Вакцинация сегодня считается одним из основных достижений цивилизации.

Словом, раз все подходы ясны и,казалось бы, обнаружив новую инфекцию, надо сразу идти к победе уже проторенными путями. Сегодня есть несколько несколько вариантов эффектитивных вакцин. Основные применяются с 30-х годов прошло века, это так называемые инактивированные (живые) и аттенуированные (ослабленные) вакцины. Именно они многие годы спасали миллионы жизней. Но как любое лекарство они имеют свои недостатки, поэтому наука постоянно ищет более эффективные варианты. Около 30 лет назад появились принципиально новые вакцины - генно-инженерные, или рекомбинантные. В чем их суть?

- Чтобы получить рекомбинантную вакцину, нам нужно знать последовательность генома вируса, - говорит профессор Ольга Карпова, заведующий кафедрой вирусологии биофака МГУ. - Такие последовательности уже известны для других коронавирусов, скажем, для SARS и MERS. Что касается COVID-19, то уже известны более 2,5 тысячи его полных геномов, полученных в разных странах. Они не сильно друг от друга отличаются. Более того, мы уже знаем в его геноме участки, где закодирован белок, по которому иммунитет человека сможет вирус безошибочно распознать. Затем с помощью методов генной инженерии можно заставить какую-нибудь культуру клеток нарабатывать такой белок в больших количествах. Это и будут антигены будущей рекомбинантной вакцины.

Но, обнаружив незваного гостя, иммунитет должен дать быстрый и достойный отпор, а также запомнить его признаки, чтобы и в будущем не оставить ему ни одного шанса. То есть приобрести иммунитет к данному коронавирусу. Однако белок, по наводке которого иммунитет распознает вирус, для роли стимулятора отпора мало подходит. На него иммунитет дает слабый ответ. Для усиления ученые идут на хитрость. Они создают своего рода платформу-иммуностимулятор, на которую сажают белки коронавируса. Платформа подбирается так, чтобы на белки, расположенные на ее поверхности, в большом количестве вырабатывались антитела, которые будут нас защищать от вируса. Именно их и запоминает иммунитет.

Сегодня рекомбинантные вакцины считаются одними из самых перспективных в медицине. Они безопасней предшественников, а сроки разработки существенно меньше. Именно такие технологии сейчас ученые многих стран применяют для создания вакцины против COVID-19. Включились в эту гонку и биологи МГУ. Они разрабатывают поливалентные вакцины, рассчитанные на визит не одного, а нескольких разных гостей.

- В чем их суть?

-На основе растений нами созданы платформы-иммуностимуляторы, где мы размещаем белки-антигены, на которые вырабатываются антитела против коронавирусов, вызывающих такие заболевания, как COVID-19, SARS, MERS, а также коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком, - говорит Ольга Карпова. - Вообще, вакцина - это оружие, к созданию которого наука приступает уже после "войны", а надо учиться работать на опережение. Это вполне возможно, если мы будем находить одинаковые последовательности в белках разных вирусов и заранее создавать поливалентные вакцины. Более того, в идеале надо иметь своего рода конструктор лего, на котором можно менять белки-антигены вирусов и быстро создавать вакцины, против возникших или проявивших себя вновь инфекций.

В идеале надо иметь своего рода конструктор лего, на котором можно менять белки-антигены вирусов и быстро создавать новые вакцины

В последнее время в науке появилось принципиально новое направление - генетическая иммунизация. Суть в том, чтобы в организм вообще не вводить белки-антигены, не применять никакие платформы, а заставить его самого их вырабатывать. Для этого вводится нуклеиновая кислота (ДНК или РНК), в которой закодирована информация о белке вируса, и иммунная система сама во всем разберется - обнаружит гостя и выработает к нему антитела. И хотя пока в мире нет ни одной действующей вакцины, созданной подобным способом, сейчас целый ряд лабораторий пытаются так получить средство против COVID-19.

Позволит ли она существенно сократить сроки разработки, на что надеются авторы? Или первыми к финишу придут те, кто работает над рекомбинантными вакцинами? Прорыв обещают несколько лабораторий. Скажем, в Оксфордском университете еще 23 апреля приступили к испытаниям рекомбинантной вакцины на добровольцах и обещали 80-процентную вероятность успеха. Но вот только что авторы неожиданно сообщили: "На данный момент существует 50-процентная вероятность, что мы не получим вообще никаких результатов, так как появились проблемы, которые могут помешать создать вакцину к сентябрю, как заявлено ранее".

- У создания лекарств есть свои незыблемые законы, обязательные этапы, через которые никак нельзя перепрыгнуть, - говорит Карпова. - Особенно важно понимать: не защитить - это очень плохо, но навредить - это катастрофа. А потому проверка безопасности будущего лекарства идет по самому широкому спектру позиций. Каждая требует своего времени, скажем, тесты на субхроническую токсичность вакцины длятся около полугода.

И все же, по мнению профессора, надежда на сокращение сроков есть. Дело в том, что некоторые вакцины против COVID-19 создаются на основе вариантов, которые уже разрабатывались против предыдущих вспышек инфекций от коронавирусов MERS и SARS. Они в испытаниях проверялись на токсичность. Но тогда все слишком быстро закончились, и финансирование исследования прекратилось. Так что вакцина от предыдущих инфекций может стать стратегической платформой для разработки будущих вакцин. Только в этом случае долгий период разработки можно сократить.

Но нужна ли вообще такая спешка? Ведь, по мнению ученых, в период эпидемии не рекомендуется никакая вакцинация, даже плановая. Так как нет никакой гарантии, что человек не находится в инкубационном периоде, и если применить вакцину, возможны нежелательные явления и сниженная эффективность прививки. "Все верно, но есть категории людей, в первую очередь врачи и военные, которых даже в период эпидемии надо вакцинировать, - говорит Карпова. - Но для этого надо выполнить строгие правила: их следует помещать на строгий двухнедельный карантин, и если нет признаков болезни, а тесты на вирус отрицательные, то можно вакцинировать".

По мнению профессора, этот коронавирус будет постепенно терять агрессивность, которая характерна для первоначального периода, когда он только переходит межвидовой барьер, передаваясь от животного к человеку. Часть заразившихся людей болеют очень тяжело, какое-то количество каждый день умирает. Но когда вирус адаптируется к популяции, к новому хозяину, он становится намного "спокойней". Ему не выгодно нас мучить и убивать, ему нужно в нас размножаться. Карпова не исключает, что прививки от коронавируса будут такими же сезонными, как сейчас от гриппа.