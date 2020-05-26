Корабль Crew Dragon прошел проверку перед запуском к МКС

Корабль Crew Dragon успешно прошел проверку перед намеченным на среду запуском к Международной космической станции (МКС).

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) отметили, что "корабль очень хорошо показал себя в рамках огневых испытаний". Также была проведена репетиция всех этапов предполетной подготовки, сообщает ТАСС.

Ранее директор НАСА Джеймс Брайденстайн заявил, что Crew Dragon готов к полету. Ракета-носитель уже находится на стартовом столе. И 27 мая на МКС отправятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен. Без людей космический грузовик отправляли на орбиту в марте этого года. Отметим, что с 2011 года американцев доставляли на МКС российские "Союзы".