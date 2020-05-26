Восемь лет назад Дмитрий Медведев был избран председателем партии "Единая Россия". В политических традициях разных стран существуют разные временные отрезки для оценки результативности политиков - 100 дней, год, два. В России принято фиксировать круглые даты - 5 или 10 лет, а для партий знаковым является еще и подведение итогов электоральных циклов, но нынешняя дата, на мой взгляд важна, потому что во многом она является рубежной не только для партии, но и для политической системы в целом. С весны 20-го года мы находимся на этапе вхождения в новую реальность. Это касается и экономики, и социальной сферы, и принципов международного взаимодействия, и системы общественных отношений. Именно поэтому сегодня актуален разговор о промежуточных итогах, перспективах и наработанных практиках и подходах, которые будут применимы и эффективны в новых условиях.

Если использовать сухой язык статистики, то показатели партии за последние 8 лет выглядят безупречно - списки "Единой России" стабильно получают большинство в кампаниях регионального и муниципального уровня. А на выборах в Государственную Думу в 2016 году список ЕР, возглавляемый Дмитрием Медведевым, получил 54,2% голосов, и еще 203 единоросса были избраны в одномандатных округах.

Как говорят в футболе - счет на табло. Конечно, на выборах, как и в футболе, результат является итогом командной работы. И в этом смысле, исходя из Устава ЕР, роль председателя партии совмещает функции руководителя тренерского штаба и капитана команды на наиболее ответственных играх.

Много сказано о том, что ЕР для того, чтобы сохранить лидерство и выиграть выборы в 2021 году, должна ответить на самые главные запросы: речь идет о том, чтобы предложить и согласовать с гражданами новый общественный договор и обеспечить реализацию антикризисных мер. Тем более, что со следующего созыва ГД получает дополнительные рычаги влияния на исполнительную власть. Насколько партия готова к этой работе, наглядно показали события последних месяцев.

Думаю, правильно будет сказать, что "Единая Россия" в нынешних непростых условиях, выбрала оптимальный путь - ответить общественному запросу на солидарность, поддержку тех, кому нужна помощь и совместные действия с теми, кто борется с вирусом. Партия не ушла на "самоизоляцию", она стала площадкой, на которой была организована работа десятков тысяч волонтеров, где принимались пакеты законов, ориентированных на поддержку различных сфер жизни страны. Именно "Единая Россия" собрала более 400 миллионов рублей, которые были направлены на проекты поддержки, медучреждениям переданы десятки автомобилей, тысячи компьютеров для удаленного обучения школьников, а также многое другое, что востребовано в условиях борьбы с вирусом. Перед партконференцией, состоявшейся летом прошлого года, Д.А. Медведев, в своей программной статье "ЕР - курс на перемены" писал, что что "Единая Россия" "должна помогать сегодня, а не завтра, быть полезной там, где наше участие необходимо, а не там, где нам привычнее и удобнее". Партийные институции в центре и на местах смогли, на мой взгляд, найти те формы работы, на которые был реальный запрос: помощь людям из групп риска, поддержка врачей, организация удаленного обучения и многое другое. Партия смогла ответить на запрос "искренности" и "сопричастности".

Кроме того, реалии жизни подтолкнули "Единую Россию" к тому, чтобы роль агрегатора сервисов социальной направленности внедрялась быстро, без раскачки, с колес. Важно, что сейчас, когда многие процедуры перешли в он-лайн формат, "Единая Россия" - единственная из партий, использующая при выдвижении кандидатов на выборах, процедуру предварительного голосования, - не отказалась от ее проведения. Судьбы кандидатов-единороссов в этом году будут дистанционно решать почти 700 тысяч зарегистрировавшихся выборщиков. Это важный опыт - на его основе партии предстоит проектировать предстоящие избирательные кампании. По сути, сейчас создается и апробируется новая, актуальная вызовам, коммуникационная модель партии на базе цифровой платформы.

Партия меняется, в политику идет все больше новых, интересных, "некарьерных" лидеров мнений, людей из реальной экономики и социальной сферы, которые на своем опыте знают о проблемах и имеют понятное представление, как их решать.

В теории про "черных лебедей" есть понятие "антихрупкость", под которым подразумевается не твердость, которая часто приводит к неповоротливости и слому, а именно умение быстро адаптироваться и эффективно действовать в сложившейся ситуации. Только те структуры, которые обладают этими качествами и свойствами способны эффективно противостоять кризисам и неожиданным вызовам.

В упомянутой статье Дмитрий Медведев назвал основные элементы успешной электоральной стратегии партии на выборах 21-го года: поддержка гражданских инициатив, цифровизация и сервисность, новая коммуникационная модель. Тогда немало скептиков говорили о ритуальности слов и невыполнимости этих задач. Тем не менее участники экспертной панели, организованной РАПК, ВЦИОМ и Клубом регионов, посвященной проблемам партийной системы России, состоявшейся 21 мая, признали, что практически за год до начала выборов в Государственную Думу 8 созыва из всех парламентских партий только "Единая Россия" сумела адаптироваться к кризису и, в стремительно изменившихся условиях, выстроить эффективную работу с гражданами и оказаться адекватной общественным запросам.