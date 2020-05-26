Крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке объявила о банкротстве

Крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке - Latam - стала очередной жертвой пандемии коронавируса. Перевозчик, еще несколько месяцев назад осуществлявший ежедневно по 1400 рейсов, объявил о своем банкротстве. Правда, сделала компания это в США, воспользовавшись американским законом о банкротстве, который позволяет провести реструктуризацию задолженности предприятия без давления со стороны кредиторов.

"26 мая 2020 года Latam Airlines Group подала заявку на реструктуризацию под защитой главы 11 закона США о банкротстве", - отмечается в заявлении группы. Решение компании касается не только основной структуры, но и дочерних предприятий в Чили, Перу, Эквадоре и Колумбии.

Как напомнил генеральный директор Latam Роберто Альво, до пандемии коронавируса компания была прибыльной, но "исключительные обстоятельства привели к падению мирового спроса на авиаперелеты", деятельность практически остановилась. В апреле авиаперевозчик объявил о сокращении своей деятельности на 95 процентов из-за глобального кризиса в области здравоохранения, а в начале мая сократил сотни работников.

По словам Альво, реструктуризация, проводимая по американскому закону, позволит Latam постепенно расплатиться с долгами. При этом компания продолжит осуществлять авиаперевозки, насколько это позволят обстоятельства.