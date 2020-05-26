Лавров: ОДКБ поддерживает призыв ООН объявить глобальное перемирие в связи с COVID-19

Главы МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша объявить глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, на заседании СМИД организации, прошедшем в формате видеоконференции​​​, участники одобрили документ, предложенный Арменией и Россией, "в поддержку призыва, с которым выступил генсек ООН, объявить глобальное перемирие на период коронавирусной инфекции". Министр подчеркнул, что перемирие не может распространяться на террористические организации, которые признаны таковыми Советом Безопасности ООН.

Тема борьбы с терроризмом поднималась и на самом заседании ОДКБ. "В контексте антитеррористического сотрудничества ОДКБ должна продолжать уделять самое пристальное внимание выявлению иностранных террористов-боевиков, особенно выходцев из стран СНГ​​​. Созданию надежного заслона способствовало бы завершение работы над формированием единого списка организаций, которые страны ОДКБ признают террористическими", - отметил Лавров. "Было бы полезно синхронизировать антитеррористические программы ОДКБ с соответствующими проектами СНГ и ШОС, обеспечить максимальную консолидацию потенциалов организаций в этой сфере", - добавил он.

Глава МИД РФ также проинформировал, что "следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ пройдет накануне Совета коллективной безопасности во второй половине нынешнего года в Москве". Кроме того, Россия, как действующий председатель, намерена провести в ноябре научно-практическую конференцию военных медиков. "Военная медицина, как вы знаете, активно вовлечена в усилия нашей страны и в работу наших союзников по ОДКБ в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией​​​", - напомнил министр.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 марта призвал все воюющие страны объявить о перемирии на период борьбы с пандемией. "Бушующий вирус наглядно демонстрирует безумство войны. Вот почему сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира", - заявил генсек ООН. После этого в Совбез ООН было внесено несколько резолюций, но ни одна из них не была принята. Так, первая, предложенная в апреле Францией и Тунисом, была отклонена США из-за упоминания в тексте Всемирной организации здравоохранения. Еще одна была внесена на рассмотрение две недели назад Германией и Эстонией. Ее судьба пока неизвестна.