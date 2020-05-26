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26.05.2020 16:59
Рубрика: Власть

Лавров: Режимы полетов над Калининградом и Аляской зеркальны

Текст: Екатерина Забродина
Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Москва якобы "не выполняет свои обязательства" в рамках Договору по открытому небу, из которого Вашингтон намерен временно выйти в одностороннем порядке.
Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС
Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

В частности, речь идет о режиме полетов над Калининградской областью, к которому возникли претензии у американцев. Во время заседания глав МИД ОДКБ, встретившихся сегодня в формате видеоконференции, Лавров напомнил, что эти правила совершенно зеркальны режиму полетов, установленному над Аляской, однако Соединенные Штаты об этом не упоминают.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, документ, действующий с 2002 года, регламентирует свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц. Его цель - обеспечить прозрачность военных маневров и контроль над вооружениями. Сергей Лавров напомнил, что российская сторона ограничила дальность полетов над Калининградской областью "с учетом ее географических особенностей". Кроме того, за основу был взят именно подход США в отношении Аляски. "И Калининградская область, и Аляска являются полуэксклавами, и мы исходили из того, что это абсолютно вытекает из географического положения Калининградской области и Аляски ", - отметил министр.

Американцы, со своей стороны, выделили в этом северном регионе аэродромы открытого неба для наблюдений, установили максимальную дальность полетов для иностранной авиации в соответствии с приложением к договору. То же самое сделала российская сторона.

При этом глава МИД РФ указал и на существенные различия. Если за один полет над Калининградом можно охватить до 98 процентов наблюдаемой территории, то над Аляской - не более трех процентов.

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