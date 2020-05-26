"Матч ТВ" покажет поединок бойцов ММА Минеева и Пронина

30 мая состоится первый турнир лиги Leon Warriors - нового российского промоутера смешанных единоборств.

Турнир ММА состоится в Минске, и в нем примут участие ведущие отечественные бойцы. Главный поединок вечера между средневесами Владимиром Минеевым и Артуром Прониным покажет "Матч ТВ". Прямая трансляция начнется в 21:30 по московскому времени.

30-летний Минеев является двукратным чемпионом Европы по кикбоксингу, в разное время владел титулами чемпиона мира по версиям WKA (World Kickboxing Association), WAKO-Pro (World Association of Kickboxing Organizations) и WKN (World Kickboxing Network). В октагоне дебютировал в 2014 году, проведя с тех пор 15 поединков, в которых одержал 13 побед (при одной ничьей и одном поражении). В прошлом сентябре Минеев единогласным решением судей победил бразильца Диего Диаса.

32-летний Пронин - кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу, универсальному бою и армейскому рукопашному бою. В профессиональной карьере Артура 20 боев (16 побед и 4 поражения). В ноябре 2019 года он уступил представителю Израиля Хаиму Гозали.

В течение 2020 года организаторы лиги Leon Warriors планируют провести в общей сложности 8 турниров.

Минеев - главная звезда предстоящего турнира. В тот же день, 30 мая в 15:25, в эфир "Матч ТВ" выйдет документальный фильм "Владимир Минеев. Против всех".