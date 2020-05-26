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26.05.2020 22:16
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня

Текст: Иван Черноусов

Минкомсвязь опубликовала предварительное расписание вывозных рейсов в период с 27 мая по 6 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ". Россия прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта, но до многие россияне до сих пор не успели вернуться на родину.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
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Так, 27 мая состоится два рейса: из Кишинёва в Москву (в 11 утра - здесь и далее местное время), из Еревана транзитом через Новосибирск в Екатеринбург (13:30). В четверг 28 мая состоится перелет Гоа - Санкт-Петербург - Москва (14:30) и из Ташкента в Ростов-на-Дону (вылет в 6 утра).

В пятницу запланированы четыре перелета, три из них - в Москву: из Антальи (15:00), Душанбе (16:00) и Франкфурта (20:00). Еще один рейс отправится из Ташкента в Санкт-Петербург в 5:35 утра по местному времени.

В субботу запланировано семь рейсов. Перелет по маршруту Бангкок - Санкт-Петербург - Москва состоится в 10 утра, рейс Лондон - Санкт-Петербург - Москва в 18:00, Душанбе - Санкт-Петербург в 19:00, два рейса из Нью-Йорка полетят в Екатеринбург и Новосибирск, а также в Ростов-на-Дону и Махачкалу (вылет обоих самолетов запланировал на 19:20). Также состоится перелет по маршруту Бейрут - Краснодар (вылет 16:50) и Кишинёв - Москва (вылет в 11 утра).

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31 мая состоится два авиаперелета: из Дели в Москву (в 5 утра), а также из Майами в Санкт-Петербург и затем в Москву (в 18:00). Далее 2 июня состоятся рейсы Дели - Москва (5 утра) и Сеул - Владивосток - Москва (13:00). Третьего июня запланирован один перелет: из Гуанчжоу во Владивосток и затем в Москву (вылет в 11:10). А в следующую субботу, 6 июня, состоится рейс из Ташкента в Новосибирск в 13:00. Зарегистрироваться на каждый из рейсов можно на портале "Госуслуги".

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