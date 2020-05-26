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26.05.2020 13:30
Рубрика: Власть

Минкомсвязь: Вместо паспорта можно будет использовать QR-код

Текст: Ирина Алпатова
Мобильное приложение, эксперимент по запуску которого накануне анонсировала Минкомсвязь, можно будет использовать в виде QR-кода для подтверждения своего возраста при покупке алкоголя и сигарет, рассказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев в ходе брифинга в Доме Правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока нет финального решения о том, как будет осуществляться переход от бумажного паспорта к цифровому варианту. Однако технологии, которые были отработаны в последние недели с цифровыми пропусками, позволяют предположить, что мобильное приложение - оптимальный вариант, поделился министр.

Шадаев заявил о готовности инфраструктуры связи к карантину

"Оно будет работать по аналогии с банковскими мобильными приложениями бесконтактной оплаты, когда у вас есть карточка в кошельке, но при этом вы можете платить с телефона - по предъявлению QR-кода", - рассказал Шадаев.

По оценке главы Минкомсвязи, приложение можно будет использовать вместо паспорта в 9 случаях из 10. Кроме того, считает министр, цифровой аналог паспорта будет гарантировать большую сохранность личных данных. При покупке алкоголя или оформлении пропуска в какое-либо учреждение, будет предоставляться ограниченная информация - только фото и возраст или только фото и ФИО, а не полностью все данные, как сейчас, когда паспорт приходится сканировать.

Власть Право Личные документы Digital Технологии Правительство Минкомсвязь

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