Минтранс разработал санитарные рекомендации для автотранспорта

Как пояснили в Минтрансе, методические рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Пассажиры в салоне должны размещаться с соблюдением социальной дистанции, а зона между водителями и пассажирами при возможности должна быть разграничена. Кроме того, водитель должен обращать внимание на "состояние здоровья пассажиров при посадке в транспортное средство". Также необходимо проводить профилактическую дезинфекцию транспортного средства.

На автовокзалах рекомендовано наносить социальную разметку у всех билетных касс и в других общественных зонах. Должны быть в свободном доступе кожные антисептики. А продажи билетов за наличный расчет следует минимизировать.

Ранее 26 мая Минтранс также обнародовал рекомендации для водного транспорта, а днем ранее - для железнодорожного.