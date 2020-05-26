Минтранс утвердил рекомендации по работе водного транспорта

Пассажиры водного транспорта должны будут предоставлять сведения о себе, включая информацию о состоянии здоровья, а также результаты измерения температуры тела. Иначе пассажира не пустят на борт.

Минтранс утвердил временные рекомендации по безопасной работе морского и внутреннего водного транспорта в условиях COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. Рекомендации согласованы с Роспотребнадзором.

Как следует из опубликованного документа, на борту судна рекомендуется выдерживать дистанцию между пассажирами. "Численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. Минимальное расстояние между пассажирами 1,5 метра должна поддерживаться в течение всего рейса, если это допустимо конструктивными особенностями судна", - говорится в документе.

Двери в пассажирские помещения и каюты должны быть постоянно открыты, чтобы избежать контакт с дверными ручками. По окончании каждого рейса проводится обязательная дезинфекция судовых помещений.

Температуру тела будут измерять у членов экипажа при посадке и возвращении на борт судна с берега. На пассажирских терминалах бесконтактная термометрия производится на всех входах на терминал.

Также предусмотрена обязательная дезинфекция рук. Все общественные помещения должны быть оборудованы специальными диспенсерами для дезинфекции рук пассажиров, членов экипажа, работников терминала и посетителей, говорится в документе.

Как отметили в Минтрансе, применение рекомендаций зависит от конкретного периода ограничительных мер.

Днем ранее подобные рекомендации были опубликованы для железнодорожного транспорта.