Минздрав: 101 врач в России умер от коронавируса

По состоянию на конец прошлой недели в России от коронавируса скончался 101 медик.Такие данные привела сегодня на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Людмила Летникова.

По ее словам, ведомство ведет регистр умерших от коронавируса российских медиков.В него в режиме онлайн вносят данные все регионы. "На этой неделе, кроме того, мы запросили субъекты, чтобы они подтвердили сведения по умершим медработникам", - приводит слова Летниковой агентство ТАСС.

Все данные сверяются с информацией Фонда социального страхования (ФСС) ежедневно. По каждой гибели медицинского работника проводится специальное расследование.

"Есть много высокорискованных профессий, представители которых всегда защищены теми или иными стандартами и регламентами, будь то летчики или водолазы. Комитет по охране здоровья и в ходе "правительственного часа", и ранее обращался с предложением о создании федерального стандарта безопасности для медиков, который включал бы в себя не только правила использования средств индивидуальной защиты - это, безусловно, важнейший технологический момент, но это часть общей системы перестройки медучреждений, отделений, перепрофилирования, работы эпидемиологов, взаимосвязи всех наших ведомств и министерств", - отметил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.