Минздрав рассказал о порядке госпитализации больных коронавирусом

Минздрав утвердил порядок госпитализации больных коронавирусом в зависимости от степени тяжести заболевания. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно предписаниям, госпитализировать в специальные клиники будут только пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, либо же с подозрением на него в состоянии средней тяжести, тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Из документа следует, что если на протяжении трех дней у больного сохраняется температура выше 38,5, то его состояние оценят как "средней тяжести". Лиц до 18 лет будут госпитализировать только в случае, если температура превышает 39 градусов, наблюдается тахикардия, дыхательная недостаточность, судороги и другие характерные симптомы.