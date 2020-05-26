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26.05.2020 16:34
Рубрика: Власть

Мишустин поручил сохранить объемы строительства в рамках нацпроектов

Текст: Владимир Кузьмин
Объемы строительства в регионах в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ должны быть сохранены, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Этого требуют запросы людей на комфортное, доступное жилье, хорошие дороги и развитую инфраструктуру.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Глава правительства провел совещание по поддержке строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. В этих социально значимых отраслях сегодня работают более 11 миллионов человек. За последние пять лет налоговые поступления от строительной и смежных отраслей выросли вдвое, в 2019 году превысив четыре триллиона рублей.

Фото: iStock
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Как и остальная экономика, сегодня стройкомплекс столкнулся с серьезными проблемами, что потребовало от правительства принятия незамедлительных мер. "Важно, чтобы теперь отрасль смогла быстро нормализовать свою работу. Меры поддержки стройкомплекса и ЖКХ включены в общенациональный план действий, формирование которого сейчас завершается", - заметил глава кабинета министров.

Ранее правительство направило шесть миллиардов рублей на программу льготной ипотеки под 6,5 процента. На субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков было выделено еще 12 миллиардов. Сразу на 30 миллиардов рублей профинансирована программа помощи обманутым дольщикам. "Это важный вопрос социального благополучия граждан, и выделенные средства помогут ускорить завершение строительства проблемных объектов", - считает Михаил Мишустин.

Разработана программа развития жилищного строительства и ипотечного кредитования, которая предусматривает повышение доступности займов и их перевод в электронный вид. "Необходимо оперативно определить механизмы предоставления государственных гарантий на выкуп новых квартир. Это позволит поддержать застройщиков и ввести дома в 2020 году", - также указал премьер.

Пересматриваются в сторону упрощения процедуры отраслевого регулирования. "На три года отложены сроки вступления в силу новых требований для получения разрешения на строительство. Таким образом, отрасль получила возможность не тратить время на адаптацию к новым административным процедурам. Это позволит не снижать темпы строительства, что крайне необходимо в сложившейся ситуации", - подчеркнул председатель правительства.

Фото: Андрей Попов / РИА Новости
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Не должны останавливаться масштабные инфраструктурные проекты, заявил Мишустин. Это касается строительства автомобильных и железных дорог, модернизации портовых и аэродромных комплексов. Для них требуется дополнительно снизить административные барьеры и изменить подходы к установлению технических требований, чтобы сроки возведения объектов капитального строительства сокращались.

- Людям нужно комфортное и доступное жилье, хорошие дороги и современная развитая инфраструктура, - напомнил премьер потребности населения. - Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также - уровень занятости в этой сфере.

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