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Текст:   Марина Трубилина 
10:50 26.05.2020

Мораторий на пени за ЖКУ может быть отменен с июня

Сокращение срока моратория на пени за жилищно-коммунальные услуги обсуждалось на заседании рабочей группы Госсовета по энергетике и на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прозвучали предложения отменить мораторий с первого числа месяца, "следующего за месяцем, в котором истекают нерабочие дни, установленные нормативным правовым актом президента РФ". Фактически это означает отмену моратория уже с 1 июня.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ может коснуться не всех граждан

Представители отрасли, ссылаясь в том числе на мировой опыт, выступили за отмену штрафов за неоплату коммунальных услуг с усилением адресной поддержки потребителям.

Как отметила председатель Наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, при действии пени до января следующего года собираемость платежей за электроэнергию снизится на 10-20%, за тепловую энергию - на 15-30%. Долги за электроэнергию к концу года могут вырасти до 663 млрд рублей, за тепло - до 370 млрд рублей.

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