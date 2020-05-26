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26.05.2020 12:43
Рубрика: В мире

Музей Лондона собирает капсулу времени на память о карантине

Текст: Юрий Когалов

Один из самых посещаемых музеев британской столицы - музей Лондона - начал собирать различные свидетельства того, как люди по всему миру жили в карантине из-за коронавируса. За помощью в создании своеобразной капсулы времени Collecting Covid руководство учреждения обратилось к простым жителям. Через свой сайт и социальные сети оно просит прислать фото и видео, демонстрирующие, как проходила жизнь вынужденных сидеть дома людей, а также предметы, которые лучше всего символизируют этот период.

Фото: iStock
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Тут речь может идти о чем угодно, начиная от различной выпечки, сделанной собственными руками, в том числе неудачно, уличных вывесок "Оставайтесь дома" на разных языках, записей онлайн-занятий йогой, танцами, детских рисунков, страницах из дневника и заканчивая масками, гелями и рулонами туалетной бумаги. Это то, что уже успели прислать в музей люди, заинтересовавшиеся данной инициативой.

Выставка будет разделена три части. Первая отразит, как изменились города во время карантина, покажет опустевшие улицы, вторая расскажет о социальной жизни населения, а третья будет посвящена тому, как дети и подростки адаптировались к новым условиям.

Фото: istock
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Стоит отметить, что музей Лондона не в первый раз создает подобные коллекции. Аналогичные "капсулы времени" посвящены эпидемии оспы, которая свирепствовала в Великобритании между 1889 и 1893 годами, а также эпидемии "испанки" 1918 года, унесшей жизни 50 миллионов человек по всему миру.

Кстати, руководство музея Лондона далеко не первым задумалось о создании экспозиции, посвященной коронавирусу. Ранее на просторах интернета, в первую очередь в Instagram, появился Covid Art Museum, созданный тремя испанцами. Для своей коллекции они отбирают фотографии, видео, коллажи, созданные людьми со всего мира.

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