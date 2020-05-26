В условиях карантина и самоизоляции онлайн-торговля переживает самый настоящий бум. Да ей, в общем-то, ничего больше и не остается - люди, "застрявшие" в своих квартирах, вынуждены заказывать на дом абсолютно все, за чем они привыкли ходить в продуктовый или строительный магазин, на рынок, в аптеку, в магазин одежды или обуви.

Покупки в интернете весьма удобны, особенно в условиях самоизоляции, но есть некоторые нюансы... Фото: Сергей Михеев

Казалось бы, задача это не такая сложная - открывай поисковик, набирай там запрос вроде "доставка продуктов в Санкт-Петербурге" (город подставьте по вкусу), кликай по ссылкам и оформляй заказ. Но всегда остается риск купить некачественный товар, стать жертвой обманщиков или просто не очень добросовестных хозяев бизнеса. Чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными сервисами доставки всего и вся. Конечно, никто не гарантирует, что в работе даже самого проверенного магазина не произойдет сбой, но компании, работающей не один год, доверять как-то проще, согласитесь.

Куда люди на карантине ходят за продуктами? В специальные сервисы доставки продуктов из магазинов. Организовано это обычно так. Пользователь открывает сайт или мобильное приложение, добавляет товары в виртуальную корзину, затем указывает адрес доставки и нажимает кнопку "Заказать". Зачастую покупки можно сразу же оплатить, но не все готовы рисковать. Например, если корзина уже оплачена, а служба доставки говорит, что продукты привезут только завтра, то деньги за отмененный заказ вернут только через несколько дней. Для кого-то это может быть критично, поэтому в таком случае лучше выбирать оплату картой курьеру при доставке. Наличными деньгами лучше не пользоваться - гигиена превыше всего.

Где можно без особых проблем покупать продукты? Например, на сайте или в мобильном приложении "Яндекс.Лавка" (lavka.yandex). Ближайший конкурент - "Самокат" (samokat.ru), работающий как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Еще в столице и области работает "Утконос" (utkonos.ru) - товар можно заказать на дом или в точку самовывоза. Доставка продуктов есть и в магазинах "Перекресток" (perekrestok.ru), она работает в Москве и Санкт-Петербурге.

Если в вышеописанных случаях товары уже хранятся на складе, то есть и другая категория сервисов - они по заказу покупателя отправляются в нужный супермаркет и закупают продукты там. Например, "Сбермаркет" (sbermarket.ru) - он работает более чем в трех десятках городов России.

На что обратить внимание? На возможность оплаты картой непосредственно курьеру, на сумму минимального заказа и на сроки доставки. Многим может не подойти формат "в течение дня" или "минимум 1000 рублей".

Сходить в ресторан стало невозможно? Онлайн-сервисы снова помогают. Во-первых, это Delivery Club (delivery-club.ru). География достаточно обширна - помимо двух столиц, сервис охватывает почти все крупные города от Калининграда до Красноярска. Успешно конкурирует с ним "Яндекс.Еда" (eda.yandex) - сервис с абсолютно аналогичной функциональностью.

Для заказа "несрочных" товаров (электроники, одежды, обуви) имеет смысл пользоваться маркетплейсами. Например, "Беру" (beru.ru) или AliExpress Tmall (tmall.ru). В случае с одеждой или обувью может возникнуть вопрос: а как быть, если размер не подошел или вещь оказалась с браком? В этом случае у покупателя есть 15 дней с момента получения покупки, чтобы вернуть деньги или оформить возврат. На доставке одежды и обуви специализируется сервис Lamoda (lamoda.ru) - в распоряжении покупателей есть бесконтактная доставка с примеркой и виртуальная примерка обуви в фирменном приложении. Оплатить заказ можно через терминал у курьера.

Лекарства - безрецептурные - успешно доставляют онлайн-аптеки: "Здравсити" (zdravcity.ru), "Горздрав" (gorzdrav.org), Eapteka (eapteka.ru). У всех есть мобильные приложения, но не все аптеки-партнеры готовы принимать платежи по карте.

Безопасность

Как не стать жертвой киберпреступников

Внимательно проверять адрес сайта в браузере до оплаты. "Внешний вид и адрес мошеннического сайта может быть очень похож на адрес настоящего интернет-магазина. Но если приглядеться, можно заметить отличия в один или несколько символов", - говорит Антон Куканов, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества. Например, вместо Wildberries.ru будет написано Wildberies.ru.

Проверяйте наличие цифрового сертификата, маленького символа "закрытого замочка" в адресной строке. Если его нет, ни в коем случае нельзя вводить данные карты и оплачивать товар.

Заведите отдельную карту для онлайн-покупок. "Пусть на ней будет небольшой баланс, чтобы случайно не скомпрометировать данные своей основной или зарплатной карты", - говорит Куканов.

Насторожить покупателя должно отсутствие на сайте реквизитов продавца - фирменного наименования, адреса и ОГРН/ОГРИП, считают в Роспотребнадзоре. По той же причине организация рекомендует не переводить деньги на карту физлицам.

"Поинтересуйтесь, придет ли вам на почту электронный чек. Электронный чек должен направляться на указанный покупателем адрес электронной почты или абонентский номер. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца", - сообщается на сайте Роскомнадзора. Лучше покупать в проверенных магазинах, логично советуют эксперты.

Не пользуйтесь для шопинга публичным доступом в wi-fi, регулярно обновляйте антивирус и по возможности избегайте предоплаты.

Подготовила Ирина Алпатова