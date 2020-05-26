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26.05.2020,  
10:37
Текст:  Светлана Цыганкова

Начались испытания колесной версии самоходной гаубицы "Коалиция-СВ"

"Коалиция-СВ" на гусеничной платформе Фото: Александр Вильф/РИА Новости "Коалиция-СВ" на гусеничной платформе Фото: Александр Вильф/РИА Новости
"Коалиция-СВ" на гусеничной платформе Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В России начали испытания первой малой серии перспективной самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" на колесной платформе. Артиллерийскую установку создали на базе автомобиля КамАЗ-6550.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
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Испытаниями занимается разработчик "Коалиции-СВ" - Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник", входящий в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха, сообщает РИА Новости. Возимый боезапас артустановки - до 70 выстрелов.

Специалисты ЦНИИ отметили преимущества колесной машины. Во-первых, она может проходить по дорогам общего назначения, во-вторых, мобильна - имеет больший запас хода по сравнению с гусеничными машинами. В-третьих, ее меньший вес дает преимущества при авиатранспортировке. Эти качества расширяют круг и оперативность поставленных задач, считает главный конструктор направления, начальник отдела ЦНИИ "Буревестник" Василий Набатов.

Гаубицу 2С35 "Коалиция-СВ" впервые представили в Москве на параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В перспективе она заменит "Мсту". "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения бронированной техники, командных пунктов и минометных батарей, живой силы неприятеля. Первая партия гусеничной версии поступила в войска в нынешнем году.

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