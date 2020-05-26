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26.05.2020 19:28
Рубрика: Спорт

Остался за доской

Накамура в полуфинале онлайн-супертурнира
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8166)
Американский гроссмейстер Хикару Накамура победил Левона Ароняна из Армении в четвертьфинальном матче онлайн-турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge и очень хочет сразиться в полуфинале с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Фото: AP Photo/Jeff Roberson Фото: AP Photo/Jeff Roberson
Фото: AP Photo/Jeff Roberson

Карлсен вышел вперед в матче до двух побед против американца Уэсли Со. Результат их второй встречи, так же как и партий между двумя российскими шахматистами Даниилом Дубовым и Сергеем Карякиным, стал известен после подписания этого номера "РГ" в печать. Кроме того, отметим, что Дин Лижэнь и Юй Янъи из Китая обменялись победами. Решающий матч состоится 27 мая.

Фото: РИА Новости
Дубов победил Карякина на онлайн-турнире по быстрым шахматам

Что касается первого полуфиналиста Накамуры, то в субботу он обыграл Ароняна на тай-брейке со счетом 3:2. В понедельник соперники уложились в четыре партии - 3:1.

Теперь Накамура ждет оппонента. Предпочтительнее - Магнуса Карлсена. Как признался Хикару после участия в онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational норвежец - всегда его главная цель. "Когда играю турниры по блицу и рапиду, всегда испытываю большое давление, - приводит слова Накамуры портал chess24, который ведет трансляции партий. - Я должен встретиться с Магнусом в финале. Иначе в любом случае чувствую себя проигравшим".

Также Накамура подчеркнул, что во время онлайн-турниров за гроссмейстерами интересно наблюдать: "Видел, как Карлсен вскидывал руки в воздух после поражения. Да и у меня эмоции вырывались наружу. Такой реакции за обычной доской не увидишь. Мы знаем, что на нас все смотрят. А когда сидишь перед веб-камерой, то немного забываешь об этом".

Спорт Шахматы

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