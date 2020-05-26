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26.05.2020 08:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван овощ, помогающий снизить сахар в крови

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Президент Профессиональной ассоциации натуротерапевтов, профессор Татьяна Киселева рассказала, что одним из "побочных эффектов" самоизоляции является снижение чувствительности клеток к инсулину, вызванное малой подвижностью. Страдает и обмен веществ.

Чтобы его наладить и предотвратить развитие диабета, специалист рекомендует ежедневно потреблять сахароснижающие растительные продукты.

Фото: Neville Wootton/flickr.com
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В этом смысле одним из самых полезных является огурец. Он содержит важное для снижения сахара пищевое волокно пектин, который хорошо выводит из организма токсины и избыток глюкозы.

Кроме того, пектин из огурцов увеличивает секреции инсулина и помогает наладить обмен жиров, передает aif.ru.

Овощ хорошо сочетать с листьями салата, укропом, кинзой, редисом и другими диуретиками, выводящими излишки воды и глюкозы.

Кроме того, людям с диабетом или в качестве профилактики заболевания рекомендуется употреблять корицу, гвоздику, мускатный орех, кардамон, имбирь. Специи оказывают инсулиноподобное действие.

Общество Здоровье Диабет: профилактика и диета

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