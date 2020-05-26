Названо реальное число заболевших COVID-19 в Бразилии

Результаты первого этапа самого масштабного исследования в Бразилии показали, что количество носителей COVID-19 в стране может в семь раз превышать цифры официальной статистики. По данным же министерства здравоохранения, в Бразилии выявлено без малого 375 тысяч заболевших.

Исследование Федерального университета города Пелотас в штате Рио-Гранди-ду-Сул, что на юге Бразилии, проводилось в период с 14 по 21 мая при финансовой поддержке министерства здравоохранения. В тестировании приняли участие около 25 тысяч человек из 133 муниципалитетов по всей стране.

Результаты исследования показали, что примерно 1,4 процента населения Бразилии, где проживает 210 миллионов человек, могут быть больны COVID-19.

"Таким образом, по оценкам исследования, на каждый подтвержденный случай в этих городах существует семь реальных случаев среди населения, - говорится в выводах исследования. - Подтвержденные случаи, которые показаны в официальной статистике, представляют только видимую часть айсберга, чья большая часть находится под водой".

В исследовании приводятся данные по всем городам, где проводилось тестирование. Так, в Сан-Паулу инфицированы 3,1 процента горожан, что составляет 380 тысяч человек. В Рио-де-Жанейро число заразившихся ниже и равно 2,2 процентам - 147 тысяч жителей.

Но самый большой показатель зафиксирован в небольшом городе Бревес штата Пара на севере Бразилии, где проживает чуть более 100 тысяч человек. Там коронавирус выявлен у 24 процентов населения. А в самом сердце Амазонки - городе Тефе - больным оказался каждый пятый его житель.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 25 мая, за сутки в стране зафиксировано около 11,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Диагноз коронавируса поставлен 807 умершим. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами вируса стали без малого 24 тысячи человек.