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26.05.2020 10:43
Рубрика: В мире

Названо реальное число заболевших COVID-19 в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Результаты первого этапа самого масштабного исследования в Бразилии показали, что количество носителей COVID-19 в стране может в семь раз превышать цифры официальной статистики. По данным же министерства здравоохранения, в Бразилии выявлено без малого 375 тысяч заболевших.

Исследование Федерального университета города Пелотас в штате Рио-Гранди-ду-Сул, что на юге Бразилии, проводилось в период с 14 по 21 мая при финансовой поддержке министерства здравоохранения. В тестировании приняли участие около 25 тысяч человек из 133 муниципалитетов по всей стране.

Фото: iStock
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Результаты исследования показали, что примерно 1,4 процента населения Бразилии, где проживает 210 миллионов человек, могут быть больны COVID-19.

"Таким образом, по оценкам исследования, на каждый подтвержденный случай в этих городах существует семь реальных случаев среди населения, - говорится в выводах исследования. - Подтвержденные случаи, которые показаны в официальной статистике, представляют только видимую часть айсберга, чья большая часть находится под водой".

В исследовании приводятся данные по всем городам, где проводилось тестирование. Так, в Сан-Паулу инфицированы 3,1 процента горожан, что составляет 380 тысяч человек. В Рио-де-Жанейро число заразившихся ниже и равно 2,2 процентам - 147 тысяч жителей.

Но самый большой показатель зафиксирован в небольшом городе Бревес штата Пара на севере Бразилии, где проживает чуть более 100 тысяч человек. Там коронавирус выявлен у 24 процентов населения. А в самом сердце Амазонки - городе Тефе - больным оказался каждый пятый его житель.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 25 мая, за сутки в стране зафиксировано около 11,5 тысяч новых случаев заражения COVID-19. Диагноз коронавируса поставлен 807 умершим. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами вируса стали без малого 24 тысячи человек.

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