Названы лауреаты азиатского Нобеля

Новости

Власти Таиланда после пандемии сделают ставку на внутренний туризм 11:24
В Подмосковье задержали лжепрокуроров 11:23
Калининградская таможня задержала 38 тонн контрафактного алкоголя 11:22
В Пакистане во время катастрофы погибла известная топ-модель 11:19
Завершена приемка ядерного топлива на БелАЭС 11:17
Районы Тюмени остались без электричества из-за ветра 11:14
СК обвинил чиновников в халатности из-за пожаров в Новой Ладоге 11:13
В Свердловской области после урагана возбудили четыре уголовных дела 11:09
Ученые: Изменение климата в глубинах океана может быть в семь раз быстрее 11:09
В Адыгее завели дело после вспышки COVID-19 на похоронах 11:08
В Забайкалье увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом 11:05
Торговые объекты Удмуртии начнут штрафовать за обслуживание без масок 11:01
Тренер бойца ММА Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства 11:01
Новый Skoda Rapid подешевел сразу после старта продаж 11:00
В Осетии COVID-19 выявлен у работников больницы и беременной пациентки 11:00
В Кронштадте полиция ищет вандалов, пожаривших шашлыки на Вечном огне 10:59
На Сахалине в июне жители два дня не смогут купить алкоголь 10:55
Пролет истребителей Венесуэлы над иранским танкером сняли на видео 10:53
На Урале число выписанных превысило число новых случаев COVID-19 10:51
От рака умер легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб 10:51
Названа причина крупного пожара в поселке под Самарой 10:50
Названо реальное число заболевших COVID-19 в Бразилии 10:43
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео 10:39
Начались испытания колесной версии самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" 10:37
На Камчатке ограничительные меры из-за COVID-19 продлят в июне 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
По каким правилам будут работать детские лагеря в этом году
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
26.05.2020 10:36
Рубрика: Общество

Названы лауреаты азиатского Нобеля

Текст: Юрий Медведев
Объявлены обладатели престижной научной премии Шао, которую часто называют восточной или азиатской Нобелевской премией. Она вручается за работы в области астрономии, математики, наук о живом и медицине.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждая группа лауреатов разделит между собой сумму в 1,2 миллиона долларов. Премия по астрономии в этом году будет вручена Роджеру Блэндфорду из Стэнфордского университета (США) "за его фундаментальный вклад в теоретическую астрофизику, в частности, понимание физики активных ядер галактик, формирования релятивистских струй, механизма извлечения энергии из черных дыр." Премия в области наук о живом и медицине разделена между Геро Мисенбоком из Оксфорда, Петером Хегеманном из Гумбольдтовского университета в Берлине и Георгом Нагелем из Вюрцбургского университета "за развитие оптогенетики, технологии, которая произвела революцию в нейронауках". В области математики награду разделят Александр Белинсон из Университета Чикаго и Давид Каждан из Еврейского университета в Иерусалиме "за вклад в теорию представлений, а также во многие другие области математики".

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
Нобелевский лауреат назвал США страной третьего мира из-за ситуации с COVID-19

Премия Шао является одной из самых престижных в мире, ее лауреаты часто позже становились лауреатами Нобелевской премии. Так, в области астрономии Нобелевку получили в 2019 году Джим Пиблс (лауреат Шао 2004) и Мишель Майор (2005), в 2017 году Кип Торн и Райнер Вайсс (2016). В области наук о живом это, к примеру, нобелиат 2012 года по химии Роберт Лефковиц (премия Шао 2007) и того же года по медицине Синья Яманака (2008), лауреат 2011 года Жюль Хофман и Брюс Бетлер (они получили премию Шао незадолго до своей Нобелевки в том же году).

Общество Наука Научный подход с Юрием Медведевым

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
В России началось строительство стелс-бомбардировщика ПАК ДА
В Приморье приступили к снятию ограничений из-за COVID-19
Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020
СМИ: Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ