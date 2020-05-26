Названы лауреаты азиатского Нобеля

Объявлены обладатели престижной научной премии Шао, которую часто называют восточной или азиатской Нобелевской премией. Она вручается за работы в области астрономии, математики, наук о живом и медицине.

Каждая группа лауреатов разделит между собой сумму в 1,2 миллиона долларов. Премия по астрономии в этом году будет вручена Роджеру Блэндфорду из Стэнфордского университета (США) "за его фундаментальный вклад в теоретическую астрофизику, в частности, понимание физики активных ядер галактик, формирования релятивистских струй, механизма извлечения энергии из черных дыр." Премия в области наук о живом и медицине разделена между Геро Мисенбоком из Оксфорда, Петером Хегеманном из Гумбольдтовского университета в Берлине и Георгом Нагелем из Вюрцбургского университета "за развитие оптогенетики, технологии, которая произвела революцию в нейронауках". В области математики награду разделят Александр Белинсон из Университета Чикаго и Давид Каждан из Еврейского университета в Иерусалиме "за вклад в теорию представлений, а также во многие другие области математики".

Премия Шао является одной из самых престижных в мире, ее лауреаты часто позже становились лауреатами Нобелевской премии. Так, в области астрономии Нобелевку получили в 2019 году Джим Пиблс (лауреат Шао 2004) и Мишель Майор (2005), в 2017 году Кип Торн и Райнер Вайсс (2016). В области наук о живом это, к примеру, нобелиат 2012 года по химии Роберт Лефковиц (премия Шао 2007) и того же года по медицине Синья Яманака (2008), лауреат 2011 года Жюль Хофман и Брюс Бетлер (они получили премию Шао незадолго до своей Нобелевки в том же году).