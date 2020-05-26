Названы лучшие недорогие смартфоны в России

Даже в ценовой категории "до 10 тысяч рублей" можно найти смартфоны, удовлетворяющие основным запросам, причем это не обязательно будет китайский аппарат. Об этом рассказал агентству "Прайм" Геннадий Николаев, IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

Специалист привел в пример смартфон Samsung Galaxy A10 стоимостью около 8,5 тысячи рублей, который обладает неплохим аккумулятором, поддерживает карты памяти и делает качественные снимки одинарной камерой. Однако есть у нее и недостатки - например, отсутствие сканера отпечатков пальцев и модуля NFC.

Другой пример - смартфон realme 5, который обходит Galaxy A10 практически по всем параметрам - от емкости аккумулятора до размера экрана, обладающий к тому же тремя гигабайтами оперативной памяти.

По его словам, на рынке присутствует большое количество устройств из Китая, и многие российские покупатели относятся к ним с опаской. Эксперт отмечает, что бренды Huawei и Xiaomi заслуживают внимания, при этом разницу в функциональности между моделями 2019 и 2020 годов заметить сложно. Среди моделей, на которые стоит обратить внимание, Николаев перечислил Huawei P Smart, Honor 10 Lite, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi A2, Redmi Note 7.

Если же позволяют финансы, то имеет смысл рассмотреть приобретение флагманской модели, рассуждает Геннадий Николаев - например, Honor 20, цена которого ниже 20 тысяч рублей.

В целом же цены на мобильные устройства растут вместе с требованиями к ним: пользователи хотят видеть в смартфоне несколько камер, большой экран, емкий аккумулятор, модуль NFC. Это приводит к стоимости не только флагманов, но и бюджетных моделей.

Заметим, что в категории "до 10 тысяч рублей" есть модели с 4 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной. Среди них, например, Xiaomi Redmi 8 и Motorola E6 Plus.